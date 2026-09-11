Коврик для ванной 1-ый Fixsen DIAMONT, бежевый (FX-9050A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик
Установка (монтаж)
напольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 550196
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврик
Установка (монтаж)
напольный
Размеры в упаковке, м
1.28х0.73х0.02
Вес, кг.
1.35
Описание товара Коврик для ванной 1-ый Fixsen DIAMONT, бежевый (FX-9050A)
Коврик для ванной 1-ый Fixsen DIAMONT, бежевый (FX-9050A)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 720 руб.1430 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги Hansgrohe AddStories 41771140 бро...
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитДержатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром
-
В наличииЦена 5 790 руб. 6 300 руб.1448 руб. в СплитДержатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32300 хром
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитКорзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452122 черный
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитСтеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34300 хро...
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитСтеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM....
-
В наличииЦена 5 820 руб.1455 руб. в СплитСтаканчик для зубных щеток Hansgrohe AddStories 41749140 бронза
-
В наличииЦена 5 820 руб.1455 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги Hansgrohe AddStories 41753000 хро...
-
В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитДержатель для полотенец AM.PM Sense A74346400 хром
-
В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитКольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34400 хром
-
В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитМыльница AM.PM Sense A7434600 хром
-
В наличииЦена 5 890 руб. 6 480 руб.1473 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM Inspire 2.0 A50A34100 хром
Коврик для ванной 1-ый Fixsen DIAMONT, бежевый (FX-9050A)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Коврик для ванной 1-ый Fixsen DIAMONT, бежевый (FX-9050A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коврик для ванной 1-ый Fixsen DIAMONT, бежевый (FX-9050A)