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Дозатор для жидкого мыла Lemark Project встраиваемый бесконтактный (LM4641CE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дозатор для жидкого мыла Lemark Project встраиваемый бесконтактный (LM4641CE)

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Дозатор для жидкого мыла Lemark Project встраиваемый бесконтактный (LM4641CE)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Установка (монтаж)
встраиваемый
Цвет
хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
28 305 руб.  33 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550022
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Исполнение
латунь
Страна производства
Чехия
Установка (монтаж)
встраиваемый
Цвет
хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х15
Вес, кг.
1.88

Описание товара Дозатор для жидкого мыла Lemark Project встраиваемый бесконтактный (LM4641CE)

Дозатор для жидкого мыла Lemark Project встраиваемый бесконтактный (LM4641CE)

Отзывы о товаре Дозатор для жидкого мыла Lemark Project встраиваемый бесконтактный (LM4641CE)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Исполнение
латунь
Страна производства
Чехия
Установка (монтаж)
встраиваемый
Цвет
хром
Страна производитель
Китай
Описание
Дозатор для жидкого мыла Lemark Project встраиваемый бесконтактный (LM4641CE)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дозатор для жидкого мыла Lemark Project встраиваемый бесконтактный (LM4641CE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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