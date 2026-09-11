Дозатор для жидкого мыла Lemark Project встраиваемый бесконтактный (LM4641CE)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Установка (монтаж)
встраиваемый
Цвет
хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%28 305 руб. 33 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 550022
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Исполнение
латунь
Страна производства
Чехия
Установка (монтаж)
встраиваемый
Цвет
хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х15
Вес, кг.
1.88
Описание товара Дозатор для жидкого мыла Lemark Project встраиваемый бесконтактный (LM4641CE)
Дозатор для жидкого мыла Lemark Project встраиваемый бесконтактный (LM4641CE)
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Бренд
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Исполнение
латунь
Страна производства
Чехия
Установка (монтаж)
встраиваемый
Цвет
хром
Страна производитель
Китай
Дозатор для жидкого мыла Lemark Project встраиваемый бесконтактный (LM4641CE)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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