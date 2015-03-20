Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ чёрная (MR05DCINBL000-0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ чёрная (MR05DCINBL000-0)
Мышь Mad Catz – это идеальный выбор для геймеров, ценящих производительность и комфорт. С весом в 157 граммов и черным цветом корпуса, она не только выглядит стильно, но и обеспечивает уверенный хват для правой руки. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 16000 dpi, что позволяет легко адаптироваться к различным игровым ситуациям, обеспечивая быстрые и точные движения. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A и длина провода 1,8 метра гарантируют стабильное соединение и свободу перемещения. Mad Catz также известен своим эргономичным дизайном, что позволяет уменьшить нагрузку на руку во время продолжительных игровых сессий. Эта мышь станет надежным спутником для тех, кто стремится к успеху в виртуальных битвах.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Достоинства:
хоть и не стандартная мышь, но привык быстро. Тем более настраивается под руку. Потому у каждого выходит уникальное оружие для игр. В продаже видел уже давненько, но все не мог определиться.
Комментарий:
отличный вариант для игр
Достоинства:
програмируемая, настраиваемая, отличается координально от других аналогов
Недостатки:
стоимость, но того стоит
Комментарий:
сделал сразу подгон по весу и по форме. Мышь рельно крутая, лучше по крайней мере не держал в руках. Работает одинаково хорошо на всех пповерхностях
Комментарий:
Эта мышка обладает не только стильным дизайном, а и прекрасными игровыми качествами и рассчитана специально на большие нагрузки. Многие мышки не выдерживали моего стиля игры и быстро ломались, в этой же каркас из алюминия и использован специальный прочный пластик. Мышка сделана специально под мою руку и имеет отличную эргономику. Разрешение сенсора можно менять под определенные задачи. Точность прицеливания высокая, ни в одной мышке такого не встречал.
Достоинства:
оригинальный дизайн, яркий, сразу бросающийся в глаза цвет, возможность подстроить мышку под себя, беспроводная.
Недостатки:
наверное все таки цена.
Комментарий:
взял относительно недавно, чуть больше месяца назад. Хоть стоит она и не мало, но о покупке ни капле не пожалел, функционал, нестандартный оригинальный внешний вид, яркий цвет понравились. Мышка сразу привлекает на себя внимание. Качество сборки хорошее, особых косяков не заметил.
Достоинства:
Возможность настройки под себя, ПО в комплекте, удобная
Недостатки:
Разве что немаленькая цена
Комментарий:
Взял себе эту мышь для домашнего компа. Денег пришлось выложить немало, но оно того стоило. Эта пожалуй лучшая мышь, которой я когда либо пользовался. Во-первых её можно чуть ли не до мелочей настроить персонально под себя - левая/правая боковые панели, длина, вес и прочее. А лишние запчасти можно хранить в фирменно жестяной коробке. Во-вторых, с помощью ПО, которое идёт в комплекте, можно настроить под себя программируемые клавиши, коих тут 5. Да и в общем мышь смотрится и функционирует на стабильное пять с плюсом. Лично я покупкой доволен.
Достоинства:
Материалы, качество, настройки, чувствительность
Недостатки:
Завышенная стоимость
Комментарий:
Предыстория. Никогда не понимал тех кто покупает столь дорогие мыши, считал что это деньги на ветер. Если еще на хорошую клавиатуру можно столько потратить, то на мышь никогда. И вот я получаю ее в качестве подарка от друга, первое что хотел сделать это не раскрывать упаковку, а отнести назад в магазин. Но все же решил, что это будет не красиво по отношению к нему. О самой мыши. Сейчас по прошествии 2-х месяцев с того момента как я начал ею пользоваться совершенно не могу представить, как я раньше обходился без нее. Начну с того, что она просто идеально подгоняется по любую человеческую руку, регулировок очень много. Мало этого она еще и регулируется грузиками по весу, в общем в ней есть все, чтобы ваша рука на ней отдыхала. Кнопки настраиваются с помощью специальной утилиты, все вполне логично и понятно, настройка заняла у меня максимум 10 минут. Что касается материалов изготовления то они на высоте, пластик очень приятный, ничего не трещит, люфта никакого нет, в общем все так, как должно быть за такие деньги.
Достоинства:
Дизайн,эргономика,топовая сборка.
Недостатки:
не выявил
Комментарий:
Мышь удивительная,в прямом смысле этого слова. Никогда бы не подумал,что куплю мышь в этом ценовом диапазоне,но после поломки трёх,да трёх ( по разным причинам аля сенсор,колесико и тд. ) мышек,решил приобрести качественную и в тоже время оригинальную мышь. Выбирал между сайборгами,Razer и Mad Catz. Эту модель приобрел из-за особенного дизайна,любимого цвета и комфорта ,комфорта в играх,работе и тд,который так обещают различные обзорщики в текстовом и видео формате в сети. Привык к ней за сутки использования,настроил вес с помощью грузов ( присутствуют в комплектации ). Собрали очень качественно,покупкой определенно доволен.
Достоинства:
эргономика, функциональность, дизайн
Недостатки:
пока не заметил
Комментарий:
Очень удобная и очень "послушная" мышка. Всё работает просто прекрасно. Замена аккумуляторов никаких трудностей не вызывает. Работают, мне кажется, часов шесть. Процесс замены в темноте практически на ощупь занимает секунды три, не больше. Аккумуляторы вставляются-вынимаются сейчас очень легко, хотя в самом начале шли немного туговато. Очень нравится ПО. Для каждой игры свой профиль, три режима программирования. Эргономика и дизайн выше всяких похвал, настраивается и по размеру и по весу на любой вкус) По-моему, лучше просто уже некуда.
Достоинства:
Удобство и функционал
Недостатки:
Видимых нет
Комментарий:
Всегда считал, что самыми главными вещами в грызуне являются- 1. Удобство в использовании, 2- что бы ни глючила, 3- дизайн, и качество материала, ведь тактильные ощущения тоже должны быть приятные. Мышь откровенно говоря поразила материалом сборки (алюминиевый корпус), грузики легко вкладываются и фиксируются, так что вес подобрать не проблема. Функционал в виде настраиваемых кнопок для меня как для геймера, стал панацеей от корявости рук (постоянно забывал как гранату бросать на клаве) теперь все в норме, все что надо для быстрого использования- настроено на крыске. Я ей очень доволен.
Достоинства:
стильный дизайн, колесо горизонтальной прокрутки, много клавиш
Недостатки:
только под правую руку
Комментарий:
у знакомого была похожая мышка, только модель R.A.T.7, хотел купить такую же, но выбрал эту модель, так как эта беспроводная. Юзаю уже 2 месяца, пока что доволен. В руке очень удобно лежит, вес можно регулировать. Кнопки очень комфортно расположены, да и внешне красиво смотрится. Ценник для такой мыши достойный, так что покупкой я остался очень доволен.
Отзывы о товаре Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ чёрная (MR05DCINBL000-0)
Достоинства:
хоть и не стандартная мышь, но привык быстро. Тем более настраивается под руку. Потому у каждого выходит уникальное оружие для игр. В продаже видел уже давненько, но все не мог определиться.
Комментарий:
отличный вариант для игр
Достоинства:
програмируемая, настраиваемая, отличается координально от других аналогов
Недостатки:
стоимость, но того стоит
Комментарий:
сделал сразу подгон по весу и по форме. Мышь рельно крутая, лучше по крайней мере не держал в руках. Работает одинаково хорошо на всех пповерхностях
Комментарий:
Эта мышка обладает не только стильным дизайном, а и прекрасными игровыми качествами и рассчитана специально на большие нагрузки. Многие мышки не выдерживали моего стиля игры и быстро ломались, в этой же каркас из алюминия и использован специальный прочный пластик. Мышка сделана специально под мою руку и имеет отличную эргономику. Разрешение сенсора можно менять под определенные задачи. Точность прицеливания высокая, ни в одной мышке такого не встречал.
Достоинства:
оригинальный дизайн, яркий, сразу бросающийся в глаза цвет, возможность подстроить мышку под себя, беспроводная.
Недостатки:
наверное все таки цена.
Комментарий:
взял относительно недавно, чуть больше месяца назад. Хоть стоит она и не мало, но о покупке ни капле не пожалел, функционал, нестандартный оригинальный внешний вид, яркий цвет понравились. Мышка сразу привлекает на себя внимание. Качество сборки хорошее, особых косяков не заметил.
Достоинства:
Возможность настройки под себя, ПО в комплекте, удобная
Недостатки:
Разве что немаленькая цена
Комментарий:
Взял себе эту мышь для домашнего компа. Денег пришлось выложить немало, но оно того стоило. Эта пожалуй лучшая мышь, которой я когда либо пользовался. Во-первых её можно чуть ли не до мелочей настроить персонально под себя - левая/правая боковые панели, длина, вес и прочее. А лишние запчасти можно хранить в фирменно жестяной коробке. Во-вторых, с помощью ПО, которое идёт в комплекте, можно настроить под себя программируемые клавиши, коих тут 5. Да и в общем мышь смотрится и функционирует на стабильное пять с плюсом. Лично я покупкой доволен.
Достоинства:
Материалы, качество, настройки, чувствительность
Недостатки:
Завышенная стоимость
Комментарий:
Предыстория. Никогда не понимал тех кто покупает столь дорогие мыши, считал что это деньги на ветер. Если еще на хорошую клавиатуру можно столько потратить, то на мышь никогда. И вот я получаю ее в качестве подарка от друга, первое что хотел сделать это не раскрывать упаковку, а отнести назад в магазин. Но все же решил, что это будет не красиво по отношению к нему. О самой мыши. Сейчас по прошествии 2-х месяцев с того момента как я начал ею пользоваться совершенно не могу представить, как я раньше обходился без нее. Начну с того, что она просто идеально подгоняется по любую человеческую руку, регулировок очень много. Мало этого она еще и регулируется грузиками по весу, в общем в ней есть все, чтобы ваша рука на ней отдыхала. Кнопки настраиваются с помощью специальной утилиты, все вполне логично и понятно, настройка заняла у меня максимум 10 минут. Что касается материалов изготовления то они на высоте, пластик очень приятный, ничего не трещит, люфта никакого нет, в общем все так, как должно быть за такие деньги.
Достоинства:
Дизайн,эргономика,топовая сборка.
Недостатки:
не выявил
Комментарий:
Мышь удивительная,в прямом смысле этого слова. Никогда бы не подумал,что куплю мышь в этом ценовом диапазоне,но после поломки трёх,да трёх ( по разным причинам аля сенсор,колесико и тд. ) мышек,решил приобрести качественную и в тоже время оригинальную мышь. Выбирал между сайборгами,Razer и Mad Catz. Эту модель приобрел из-за особенного дизайна,любимого цвета и комфорта ,комфорта в играх,работе и тд,который так обещают различные обзорщики в текстовом и видео формате в сети. Привык к ней за сутки использования,настроил вес с помощью грузов ( присутствуют в комплектации ). Собрали очень качественно,покупкой определенно доволен.
Достоинства:
эргономика, функциональность, дизайн
Недостатки:
пока не заметил
Комментарий:
Очень удобная и очень "послушная" мышка. Всё работает просто прекрасно. Замена аккумуляторов никаких трудностей не вызывает. Работают, мне кажется, часов шесть. Процесс замены в темноте практически на ощупь занимает секунды три, не больше. Аккумуляторы вставляются-вынимаются сейчас очень легко, хотя в самом начале шли немного туговато. Очень нравится ПО. Для каждой игры свой профиль, три режима программирования. Эргономика и дизайн выше всяких похвал, настраивается и по размеру и по весу на любой вкус) По-моему, лучше просто уже некуда.
Достоинства:
Удобство и функционал
Недостатки:
Видимых нет
Комментарий:
Всегда считал, что самыми главными вещами в грызуне являются- 1. Удобство в использовании, 2- что бы ни глючила, 3- дизайн, и качество материала, ведь тактильные ощущения тоже должны быть приятные. Мышь откровенно говоря поразила материалом сборки (алюминиевый корпус), грузики легко вкладываются и фиксируются, так что вес подобрать не проблема. Функционал в виде настраиваемых кнопок для меня как для геймера, стал панацеей от корявости рук (постоянно забывал как гранату бросать на клаве) теперь все в норме, все что надо для быстрого использования- настроено на крыске. Я ей очень доволен.
Достоинства:
стильный дизайн, колесо горизонтальной прокрутки, много клавиш
Недостатки:
только под правую руку
Комментарий:
у знакомого была похожая мышка, только модель R.A.T.7, хотел купить такую же, но выбрал эту модель, так как эта беспроводная. Юзаю уже 2 месяца, пока что доволен. В руке очень удобно лежит, вес можно регулировать. Кнопки очень комфортно расположены, да и внешне красиво смотрится. Ценник для такой мыши достойный, так что покупкой я остался очень доволен.