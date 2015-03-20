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Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ чёрная (MR05DCINBL000-0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ чёрная (MR05DCINBL000-0)

10 Отзывы
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Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ чёрная (MR05DCINBL000-0) - фото 1
Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ чёрная (MR05DCINBL000-0) - фото 2
Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ чёрная (MR05DCINBL000-0) - фото 3
Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ чёрная (MR05DCINBL000-0) - фото 4
Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ чёрная (MR05DCINBL000-0) - фото 5
Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ чёрная (MR05DCINBL000-0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Общее количество кнопок
11
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ чёрная (MR05DCINBL000-0) - фото 1
  • Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ чёрная (MR05DCINBL000-0) - фото 2
  • Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ чёрная (MR05DCINBL000-0) - фото 3
  • Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ чёрная (MR05DCINBL000-0) - фото 4
  • Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ чёрная (MR05DCINBL000-0) - фото 5
  • Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ чёрная (MR05DCINBL000-0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 549073
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Характеристики

Бренд
Mad Catz
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Общее количество кнопок
11
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х7
Вес, г.
380

Описание товара Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ чёрная (MR05DCINBL000-0)

Мышь Mad Catz – это идеальный выбор для геймеров, ценящих производительность и комфорт. С весом в 157 граммов и черным цветом корпуса, она не только выглядит стильно, но и обеспечивает уверенный хват для правой руки. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 16000 dpi, что позволяет легко адаптироваться к различным игровым ситуациям, обеспечивая быстрые и точные движения. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A и длина провода 1,8 метра гарантируют стабильное соединение и свободу перемещения. Mad Catz также известен своим эргономичным дизайном, что позволяет уменьшить нагрузку на руку во время продолжительных игровых сессий. Эта мышь станет надежным спутником для тех, кто стремится к успеху в виртуальных битвах.

Отзывы о товаре Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ чёрная (MR05DCINBL000-0)

Источник: Яндекс Маркет
20.03.2015
Дима Х.

Достоинства:
хоть и не стандартная мышь, но привык быстро. Тем более настраивается под руку. Потому у каждого выходит уникальное оружие для игр. В продаже видел уже давненько, но все не мог определиться.

Комментарий:
отличный вариант для игр
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2015
Анонимный отзыв

Достоинства:
програмируемая, настраиваемая, отличается координально от других аналогов

Недостатки:
стоимость, но того стоит

Комментарий:
сделал сразу подгон по весу и по форме. Мышь рельно крутая, лучше по крайней мере не держал в руках. Работает одинаково хорошо на всех пповерхностях
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2015
Анонимный отзыв


Комментарий:
Эта мышка обладает не только стильным дизайном, а и прекрасными игровыми качествами и рассчитана специально на большие нагрузки. Многие мышки не выдерживали моего стиля игры и быстро ломались, в этой же каркас из алюминия и использован специальный прочный пластик. Мышка сделана специально под мою руку и имеет отличную эргономику. Разрешение сенсора можно менять под определенные задачи. Точность прицеливания высокая, ни в одной мышке такого не встречал.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2014
Антон К.

Достоинства:
оригинальный дизайн, яркий, сразу бросающийся в глаза цвет, возможность подстроить мышку под себя, беспроводная.

Недостатки:
наверное все таки цена.

Комментарий:
взял относительно недавно, чуть больше месяца назад. Хоть стоит она и не мало, но о покупке ни капле не пожалел, функционал, нестандартный оригинальный внешний вид, яркий цвет понравились. Мышка сразу привлекает на себя внимание. Качество сборки хорошее, особых косяков не заметил.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2014
Влад К.

Достоинства:
Возможность настройки под себя, ПО в комплекте, удобная

Недостатки:
Разве что немаленькая цена

Комментарий:
Взял себе эту мышь для домашнего компа. Денег пришлось выложить немало, но оно того стоило. Эта пожалуй лучшая мышь, которой я когда либо пользовался. Во-первых её можно чуть ли не до мелочей настроить персонально под себя - левая/правая боковые панели, длина, вес и прочее. А лишние запчасти можно хранить в фирменно жестяной коробке. Во-вторых, с помощью ПО, которое идёт в комплекте, можно настроить под себя программируемые клавиши, коих тут 5. Да и в общем мышь смотрится и функционирует на стабильное пять с плюсом. Лично я покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2014
Vlad S.

Достоинства:
Материалы, качество, настройки, чувствительность

Недостатки:
Завышенная стоимость

Комментарий:
Предыстория. Никогда не понимал тех кто покупает столь дорогие мыши, считал что это деньги на ветер. Если еще на хорошую клавиатуру можно столько потратить, то на мышь никогда. И вот я получаю ее в качестве подарка от друга, первое что хотел сделать это не раскрывать упаковку, а отнести назад в магазин. Но все же решил, что это будет не красиво по отношению к нему. О самой мыши. Сейчас по прошествии 2-х месяцев с того момента как я начал ею пользоваться совершенно не могу представить, как я раньше обходился без нее. Начну с того, что она просто идеально подгоняется по любую человеческую руку, регулировок очень много. Мало этого она еще и регулируется грузиками по весу, в общем в ней есть все, чтобы ваша рука на ней отдыхала. Кнопки настраиваются с помощью специальной утилиты, все вполне логично и понятно, настройка заняла у меня максимум 10 минут. Что касается материалов изготовления то они на высоте, пластик очень приятный, ничего не трещит, люфта никакого нет, в общем все так, как должно быть за такие деньги.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2014
Анонимный отзыв

Достоинства:
Дизайн,эргономика,топовая сборка.

Недостатки:
не выявил

Комментарий:
Мышь удивительная,в прямом смысле этого слова. Никогда бы не подумал,что куплю мышь в этом ценовом диапазоне,но после поломки трёх,да трёх ( по разным причинам аля сенсор,колесико и тд. ) мышек,решил приобрести качественную и в тоже время оригинальную мышь. Выбирал между сайборгами,Razer и Mad Catz. Эту модель приобрел из-за особенного дизайна,любимого цвета и комфорта ,комфорта в играх,работе и тд,который так обещают различные обзорщики в текстовом и видео формате в сети. Привык к ней за сутки использования,настроил вес с помощью грузов ( присутствуют в комплектации ). Собрали очень качественно,покупкой определенно доволен.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2014
Миша Г.

Достоинства:
эргономика, функциональность, дизайн

Недостатки:
пока не заметил

Комментарий:
Очень удобная и очень "послушная" мышка. Всё работает просто прекрасно. Замена аккумуляторов никаких трудностей не вызывает. Работают, мне кажется, часов шесть. Процесс замены в темноте практически на ощупь занимает секунды три, не больше. Аккумуляторы вставляются-вынимаются сейчас очень легко, хотя в самом начале шли немного туговато. Очень нравится ПО. Для каждой игры свой профиль, три режима программирования. Эргономика и дизайн выше всяких похвал, настраивается и по размеру и по весу на любой вкус) По-моему, лучше просто уже некуда.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2014
Сергей А.

Достоинства:
Удобство и функционал

Недостатки:
Видимых нет

Комментарий:
Всегда считал, что самыми главными вещами в грызуне являются- 1. Удобство в использовании, 2- что бы ни глючила, 3- дизайн, и качество материала, ведь тактильные ощущения тоже должны быть приятные. Мышь откровенно говоря поразила материалом сборки (алюминиевый корпус), грузики легко вкладываются и фиксируются, так что вес подобрать не проблема. Функционал в виде настраиваемых кнопок для меня как для геймера, стал панацеей от корявости рук (постоянно забывал как гранату бросать на клаве) теперь все в норме, все что надо для быстрого использования- настроено на крыске. Я ей очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2014
ilimon С.

Достоинства:
стильный дизайн, колесо горизонтальной прокрутки, много клавиш

Недостатки:
только под правую руку

Комментарий:
у знакомого была похожая мышка, только модель R.A.T.7, хотел купить такую же, но выбрал эту модель, так как эта беспроводная. Юзаю уже 2 месяца, пока что доволен. В руке очень удобно лежит, вес можно регулировать. Кнопки очень комфортно расположены, да и внешне красиво смотрится. Ценник для такой мыши достойный, так что покупкой я остался очень доволен.



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Характеристики
Бренд
Mad Catz
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Общее количество кнопок
11
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Mad Catz – это идеальный выбор для геймеров, ценящих производительность и комфорт. С весом в 157 граммов и черным цветом корпуса, она не только выглядит стильно, но и обеспечивает уверенный хват для правой руки. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 16000 dpi, что позволяет легко адаптироваться к различным игровым ситуациям, обеспечивая быстрые и точные движения. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A и длина провода 1,8 метра гарантируют стабильное соединение и свободу перемещения. Mad Catz также известен своим эргономичным дизайном, что позволяет уменьшить нагрузку на руку во время продолжительных игровых сессий. Эта мышь станет надежным спутником для тех, кто стремится к успеху в виртуальных битвах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2015
Дима Х.

Достоинства:
хоть и не стандартная мышь, но привык быстро. Тем более настраивается под руку. Потому у каждого выходит уникальное оружие для игр. В продаже видел уже давненько, но все не мог определиться.

Комментарий:
отличный вариант для игр
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2015
Анонимный отзыв

Достоинства:
програмируемая, настраиваемая, отличается координально от других аналогов

Недостатки:
стоимость, но того стоит

Комментарий:
сделал сразу подгон по весу и по форме. Мышь рельно крутая, лучше по крайней мере не держал в руках. Работает одинаково хорошо на всех пповерхностях
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2015
Анонимный отзыв


Комментарий:
Эта мышка обладает не только стильным дизайном, а и прекрасными игровыми качествами и рассчитана специально на большие нагрузки. Многие мышки не выдерживали моего стиля игры и быстро ломались, в этой же каркас из алюминия и использован специальный прочный пластик. Мышка сделана специально под мою руку и имеет отличную эргономику. Разрешение сенсора можно менять под определенные задачи. Точность прицеливания высокая, ни в одной мышке такого не встречал.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2014
Антон К.

Достоинства:
оригинальный дизайн, яркий, сразу бросающийся в глаза цвет, возможность подстроить мышку под себя, беспроводная.

Недостатки:
наверное все таки цена.

Комментарий:
взял относительно недавно, чуть больше месяца назад. Хоть стоит она и не мало, но о покупке ни капле не пожалел, функционал, нестандартный оригинальный внешний вид, яркий цвет понравились. Мышка сразу привлекает на себя внимание. Качество сборки хорошее, особых косяков не заметил.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2014
Влад К.

Достоинства:
Возможность настройки под себя, ПО в комплекте, удобная

Недостатки:
Разве что немаленькая цена

Комментарий:
Взял себе эту мышь для домашнего компа. Денег пришлось выложить немало, но оно того стоило. Эта пожалуй лучшая мышь, которой я когда либо пользовался. Во-первых её можно чуть ли не до мелочей настроить персонально под себя - левая/правая боковые панели, длина, вес и прочее. А лишние запчасти можно хранить в фирменно жестяной коробке. Во-вторых, с помощью ПО, которое идёт в комплекте, можно настроить под себя программируемые клавиши, коих тут 5. Да и в общем мышь смотрится и функционирует на стабильное пять с плюсом. Лично я покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2014
Vlad S.

Достоинства:
Материалы, качество, настройки, чувствительность

Недостатки:
Завышенная стоимость

Комментарий:
Предыстория. Никогда не понимал тех кто покупает столь дорогие мыши, считал что это деньги на ветер. Если еще на хорошую клавиатуру можно столько потратить, то на мышь никогда. И вот я получаю ее в качестве подарка от друга, первое что хотел сделать это не раскрывать упаковку, а отнести назад в магазин. Но все же решил, что это будет не красиво по отношению к нему. О самой мыши. Сейчас по прошествии 2-х месяцев с того момента как я начал ею пользоваться совершенно не могу представить, как я раньше обходился без нее. Начну с того, что она просто идеально подгоняется по любую человеческую руку, регулировок очень много. Мало этого она еще и регулируется грузиками по весу, в общем в ней есть все, чтобы ваша рука на ней отдыхала. Кнопки настраиваются с помощью специальной утилиты, все вполне логично и понятно, настройка заняла у меня максимум 10 минут. Что касается материалов изготовления то они на высоте, пластик очень приятный, ничего не трещит, люфта никакого нет, в общем все так, как должно быть за такие деньги.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2014
Анонимный отзыв

Достоинства:
Дизайн,эргономика,топовая сборка.

Недостатки:
не выявил

Комментарий:
Мышь удивительная,в прямом смысле этого слова. Никогда бы не подумал,что куплю мышь в этом ценовом диапазоне,но после поломки трёх,да трёх ( по разным причинам аля сенсор,колесико и тд. ) мышек,решил приобрести качественную и в тоже время оригинальную мышь. Выбирал между сайборгами,Razer и Mad Catz. Эту модель приобрел из-за особенного дизайна,любимого цвета и комфорта ,комфорта в играх,работе и тд,который так обещают различные обзорщики в текстовом и видео формате в сети. Привык к ней за сутки использования,настроил вес с помощью грузов ( присутствуют в комплектации ). Собрали очень качественно,покупкой определенно доволен.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2014
Миша Г.

Достоинства:
эргономика, функциональность, дизайн

Недостатки:
пока не заметил

Комментарий:
Очень удобная и очень "послушная" мышка. Всё работает просто прекрасно. Замена аккумуляторов никаких трудностей не вызывает. Работают, мне кажется, часов шесть. Процесс замены в темноте практически на ощупь занимает секунды три, не больше. Аккумуляторы вставляются-вынимаются сейчас очень легко, хотя в самом начале шли немного туговато. Очень нравится ПО. Для каждой игры свой профиль, три режима программирования. Эргономика и дизайн выше всяких похвал, настраивается и по размеру и по весу на любой вкус) По-моему, лучше просто уже некуда.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2014
Сергей А.

Достоинства:
Удобство и функционал

Недостатки:
Видимых нет

Комментарий:
Всегда считал, что самыми главными вещами в грызуне являются- 1. Удобство в использовании, 2- что бы ни глючила, 3- дизайн, и качество материала, ведь тактильные ощущения тоже должны быть приятные. Мышь откровенно говоря поразила материалом сборки (алюминиевый корпус), грузики легко вкладываются и фиксируются, так что вес подобрать не проблема. Функционал в виде настраиваемых кнопок для меня как для геймера, стал панацеей от корявости рук (постоянно забывал как гранату бросать на клаве) теперь все в норме, все что надо для быстрого использования- настроено на крыске. Я ей очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2014
ilimon С.

Достоинства:
стильный дизайн, колесо горизонтальной прокрутки, много клавиш

Недостатки:
только под правую руку

Комментарий:
у знакомого была похожая мышка, только модель R.A.T.7, хотел купить такую же, но выбрал эту модель, так как эта беспроводная. Юзаю уже 2 месяца, пока что доволен. В руке очень удобно лежит, вес можно регулировать. Кнопки очень комфортно расположены, да и внешне красиво смотрится. Ценник для такой мыши достойный, так что покупкой я остался очень доволен.


Мышь Mad Catz R.A.T. 8+ чёрная (MR05DCINBL000-0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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