Машинка Bruder Эвакуатор MAN с портативным краном и внедорожником (подходит модуль со звуком и свето
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Машинка Bruder Эвакуатор MAN с портативным краном и внедорожником (подходит модуль со звуком и свето
Машинка Bruder Эвакуатор MAN с портативным краном и внедорожником - самая популярная машина, которую можно увидеть на оживленных центральных улицах города. Иметь такую машинку в своем арсенале мечтает каждый ребенок. Машина выполнена из качественного материала и не вызывает аллергии. Платформа выдвигается для удобной погрузки автомобилей, стрела может поворачиваться и выдвигаться. Механизм, состоящий из цепей и колесных зажимов, безопасен для буксировки. Колесные клинья и опорные стойки обеспечивают стабильность положения. Протекторы шин дополняют картину. Кабина грузовика полностью реалистична и опрокидывается. Опрокидывание кабины открывает доступ к блоку двигателя. Зеркала кабины складываются. Капот открывается, а лобовое стекло можно сложить. Машина может быть оснащена звуковым и световым модулем.
Особенности:
- Кабина наклоняется;
- Зеркала складываются;
- Капот можно открыть;
- Платформу можно опустить и загрузить на нее автомобили;
- Есть дополнительное ножки для большей устойчивости;
- Шины с протекторами;
- У джипа складное лобовое стекло;
- Колеса поворачиваются с помощью руля;
- Совместим со всеми фигурками и игрушками от Брудер;
- Изготовлен на основе реального эвакуатора ман в масштабе 1 к 16.
Комплектация:
- Эвакуатор MAN с портативным краном;
- Внедорожник;
- Упаковка.
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Машинка Bruder Эвакуатор MAN с портативным краном и внедорожником - самая популярная машина, которую можно увидеть на оживленных центральных улицах города. Иметь такую машинку в своем арсенале мечтает каждый ребенок. Машина выполнена из качественного материала и не вызывает аллергии. Платформа выдвигается для удобной погрузки автомобилей, стрела может поворачиваться и выдвигаться. Механизм, состоящий из цепей и колесных зажимов, безопасен для буксировки. Колесные клинья и опорные стойки обеспечивают стабильность положения. Протекторы шин дополняют картину. Кабина грузовика полностью реалистична и опрокидывается. Опрокидывание кабины открывает доступ к блоку двигателя. Зеркала кабины складываются. Капот открывается, а лобовое стекло можно сложить. Машина может быть оснащена звуковым и световым модулем.
Особенности:
- Кабина наклоняется;
- Зеркала складываются;
- Капот можно открыть;
- Платформу можно опустить и загрузить на нее автомобили;
- Есть дополнительное ножки для большей устойчивости;
- Шины с протекторами;
- У джипа складное лобовое стекло;
- Колеса поворачиваются с помощью руля;
- Совместим со всеми фигурками и игрушками от Брудер;
- Изготовлен на основе реального эвакуатора ман в масштабе 1 к 16.
Комплектация:
- Эвакуатор MAN с портативным краном;
- Внедорожник;
- Упаковка.
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