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Машинка Bruder Эвакуатор MAN с портативным краном и внедорожником (подходит модуль со звуком и свето купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машинка Bruder Эвакуатор MAN с портативным краном и внедорожником (подходит модуль со звуком и свето

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Машинка Bruder Эвакуатор MAN с портативным краном и внедорожником (подходит модуль со звуком и свето - фото 1
Машинка Bruder Эвакуатор MAN с портативным краном и внедорожником (подходит модуль со звуком и свето - фото 2
Машинка Bruder Эвакуатор MAN с портативным краном и внедорожником (подходит модуль со звуком и свето - фото 3
Машинка Bruder Эвакуатор MAN с портативным краном и внедорожником (подходит модуль со звуком и свето - фото 4
Машинка Bruder Эвакуатор MAN с портативным краном и внедорожником (подходит модуль со звуком и свето - фото 5
Машинка Bruder Эвакуатор MAN с портативным краном и внедорожником (подходит модуль со звуком и свето - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
  • Машинка Bruder Эвакуатор MAN с портативным краном и внедорожником (подходит модуль со звуком и свето - фото 1
  • Машинка Bruder Эвакуатор MAN с портативным краном и внедорожником (подходит модуль со звуком и свето - фото 2
  • Машинка Bruder Эвакуатор MAN с портативным краном и внедорожником (подходит модуль со звуком и свето - фото 3
  • Машинка Bruder Эвакуатор MAN с портативным краном и внедорожником (подходит модуль со звуком и свето - фото 4
  • Машинка Bruder Эвакуатор MAN с портативным краном и внедорожником (подходит модуль со звуком и свето - фото 5
  • Машинка Bruder Эвакуатор MAN с портативным краном и внедорожником (подходит модуль со звуком и свето - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 54901
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Характеристики

Бренд
Bruder
Возраст
от 4 лет
Материал
пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х22х17
Вес, кг.
2

Описание товара Машинка Bruder Эвакуатор MAN с портативным краном и внедорожником (подходит модуль со звуком и свето

Машинка Bruder Эвакуатор MAN с портативным краном и внедорожником - самая популярная машина, которую можно увидеть на оживленных центральных улицах города. Иметь такую машинку в своем арсенале мечтает каждый ребенок. Машина выполнена из качественного материала и не вызывает аллергии. Платформа выдвигается для удобной погрузки автомобилей, стрела может поворачиваться и выдвигаться. Механизм, состоящий из цепей и колесных зажимов, безопасен для буксировки. Колесные клинья и опорные стойки обеспечивают стабильность положения. Протекторы шин дополняют картину. Кабина грузовика полностью реалистична и опрокидывается. Опрокидывание кабины открывает доступ к блоку двигателя. Зеркала кабины складываются. Капот открывается, а лобовое стекло можно сложить. Машина может быть оснащена звуковым и световым модулем.

Особенности:

  • Кабина наклоняется;
  • Зеркала складываются;
  • Капот можно открыть;
  • Платформу можно опустить и загрузить на нее автомобили;
  • Есть дополнительное ножки для большей устойчивости;
  • Шины с протекторами;
  • У джипа складное лобовое стекло;
  • Колеса поворачиваются с помощью руля;
  • Совместим со всеми фигурками и игрушками от Брудер;
  • Изготовлен на основе реального эвакуатора ман в масштабе 1 к 16.

Комплектация:

  • Эвакуатор MAN с портативным краном;
  • Внедорожник;
  • Упаковка.

Отзывы о товаре Машинка Bruder Эвакуатор MAN с портативным краном и внедорожником (подходит модуль со звуком и свето




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Bruder
Возраст
от 4 лет
Материал
пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание

Машинка Bruder Эвакуатор MAN с портативным краном и внедорожником - самая популярная машина, которую можно увидеть на оживленных центральных улицах города. Иметь такую машинку в своем арсенале мечтает каждый ребенок. Машина выполнена из качественного материала и не вызывает аллергии. Платформа выдвигается для удобной погрузки автомобилей, стрела может поворачиваться и выдвигаться. Механизм, состоящий из цепей и колесных зажимов, безопасен для буксировки. Колесные клинья и опорные стойки обеспечивают стабильность положения. Протекторы шин дополняют картину. Кабина грузовика полностью реалистична и опрокидывается. Опрокидывание кабины открывает доступ к блоку двигателя. Зеркала кабины складываются. Капот открывается, а лобовое стекло можно сложить. Машина может быть оснащена звуковым и световым модулем.

Особенности:

  • Кабина наклоняется;
  • Зеркала складываются;
  • Капот можно открыть;
  • Платформу можно опустить и загрузить на нее автомобили;
  • Есть дополнительное ножки для большей устойчивости;
  • Шины с протекторами;
  • У джипа складное лобовое стекло;
  • Колеса поворачиваются с помощью руля;
  • Совместим со всеми фигурками и игрушками от Брудер;
  • Изготовлен на основе реального эвакуатора ман в масштабе 1 к 16.

Комплектация:

  • Эвакуатор MAN с портативным краном;
  • Внедорожник;
  • Упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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