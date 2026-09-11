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Чехол защитный TPU LuxCase для Xiaomi 12 Pro, Чёрный, 1,1 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол защитный TPU LuxCase для Xiaomi 12 Pro, Чёрный, 1,1 мм

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Чехол защитный TPU LuxCase для Xiaomi 12 Pro, Чёрный, 1,1 мм - фото 1
Чехол защитный TPU LuxCase для Xiaomi 12 Pro, Чёрный, 1,1 мм - фото 2
Чехол защитный TPU LuxCase для Xiaomi 12 Pro, Чёрный, 1,1 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
  • Чехол защитный TPU LuxCase для Xiaomi 12 Pro, Чёрный, 1,1 мм - фото 1
  • Чехол защитный TPU LuxCase для Xiaomi 12 Pro, Чёрный, 1,1 мм - фото 2
  • Чехол защитный TPU LuxCase для Xiaomi 12 Pro, Чёрный, 1,1 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 546734
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Характеристики

Бренд
LuxCase
Тип товара
Чехлы для телефонов
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
20

Описание товара Чехол защитный TPU LuxCase для Xiaomi 12 Pro, Чёрный, 1,1 мм

Цветной защитный чехол TPU поможет защитить Ваш гаджет от повреждений и подчеркнет Вашу индивидуальность. Термопластичный полиуретан устойчив к перепадам температур защищает устройство от переохлаждения в холодный период времени, которое может стать причиной некорректной работы гаджета, а также обеспечивает защиту от грязи и ультрафиолетового излучения.

Отзывы о товаре Чехол защитный TPU LuxCase для Xiaomi 12 Pro, Чёрный, 1,1 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LuxCase
Тип товара
Чехлы для телефонов
Описание
Цветной защитный чехол TPU поможет защитить Ваш гаджет от повреждений и подчеркнет Вашу индивидуальность. Термопластичный полиуретан устойчив к перепадам температур защищает устройство от переохлаждения в холодный период времени, которое может стать причиной некорректной работы гаджета, а также обеспечивает защиту от грязи и ультрафиолетового излучения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол защитный TPU LuxCase для Xiaomi 12 Pro, Чёрный, 1,1 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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