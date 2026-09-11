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Чехол защитный TPU LuxCase для Apple iPhone 13 Pro Max, Чёрный, 1,1 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол защитный TPU LuxCase для Apple iPhone 13 Pro Max, Чёрный, 1,1 мм

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Чехол защитный TPU LuxCase для Apple iPhone 13 Pro Max, Чёрный, 1,1 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 546517
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Характеристики

Бренд
LuxCase
Тип товара
Чехлы для телефонов
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
20

Описание товара Чехол защитный TPU LuxCase для Apple iPhone 13 Pro Max, Чёрный, 1,1 мм

Цветной защитный чехол TPU поможет защитить Ваш гаджет от повреждений и подчеркнет Вашу индивидуальность. Термопластичный полиуретан устойчив к перепадам температур защищает устройство от переохлаждения в холодный период времени, которое может стать причиной некорректной работы гаджета, а также обеспечивает защиту от грязи и ультрафиолетового излучения.

Отзывы о товаре Чехол защитный TPU LuxCase для Apple iPhone 13 Pro Max, Чёрный, 1,1 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LuxCase
Тип товара
Чехлы для телефонов
Описание
Цветной защитный чехол TPU поможет защитить Ваш гаджет от повреждений и подчеркнет Вашу индивидуальность. Термопластичный полиуретан устойчив к перепадам температур защищает устройство от переохлаждения в холодный период времени, которое может стать причиной некорректной работы гаджета, а также обеспечивает защиту от грязи и ультрафиолетового излучения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол защитный TPU LuxCase для Apple iPhone 13 Pro Max, Чёрный, 1,1 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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