Чехол защитный TPU LuxCase для Apple iPhone 13 Pro Max, Чёрный, 1,1 мм
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 546517
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
20
Описание товара Чехол защитный TPU LuxCase для Apple iPhone 13 Pro Max, Чёрный, 1,1 мм
Цветной защитный чехол TPU поможет защитить Ваш гаджет от повреждений и подчеркнет Вашу индивидуальность. Термопластичный полиуретан устойчив к перепадам температур защищает устройство от переохлаждения в холодный период времени, которое может стать причиной некорректной работы гаджета, а также обеспечивает защиту от грязи и ультрафиолетового излучения.
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Цветной защитный чехол TPU поможет защитить Ваш гаджет от повреждений и подчеркнет Вашу индивидуальность. Термопластичный полиуретан устойчив к перепадам температур защищает устройство от переохлаждения в холодный период времени, которое может стать причиной некорректной работы гаджета, а также обеспечивает защиту от грязи и ультрафиолетового излучения.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол защитный TPU LuxCase для Apple iPhone 13 Pro Max, Чёрный, 1,1 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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