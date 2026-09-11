Блок питания Accord 450W (ACC-450W-12)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 546320
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х17х10
Вес, кг.
1.74
Описание товара Блок питания Accord 450W (ACC-450W-12)
Для эффективного питания всех элементов вашего ПК используйте блок питания Accord 450W [ACC-450W-12], способный конвертировать высокое напряжение в необходимое компьютеру для его полноценной работы. Номинальная мощность устройства составляет 450 Вт, диапазон выходного напряжения в сети – 220 В. 20+4 pin – основной разъем питания. Блок охлаждает активная система охлаждения с размерами вентилятора 120x120 мм. Параметры Accord 450W [ACC-450W-12] составляют: 190х150х86 мм. Сетевой кабель питания для блока приобретается отдельно.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
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Для эффективного питания всех элементов вашего ПК используйте блок питания Accord 450W [ACC-450W-12], способный конвертировать высокое напряжение в необходимое компьютеру для его полноценной работы. Номинальная мощность устройства составляет 450 Вт, диапазон выходного напряжения в сети – 220 В. 20+4 pin – основной разъем питания. Блок охлаждает активная система охлаждения с размерами вентилятора 120x120 мм. Параметры Accord 450W [ACC-450W-12] составляют: 190х150х86 мм. Сетевой кабель питания для блока приобретается отдельно.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания Accord 450W (ACC-450W-12) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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