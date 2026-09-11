Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 544671
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
520x245x520 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
3 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2x USB 3.0, 1х USB Type-C, Разъем для наушников, Разъем для микрофона, Кнопка Reset, Кнопка Power (вкл/выкл)
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
ATX, E-ATX, mATX, mini-ITX
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х62х35
Вес, кг.
17
Описание товара Корпус Corsair iCUE 5000X RGB белый (CC-9011213-WW)
Корпус Corsair iCUE 5000X RGB White CC-9011213-WWКорпус форм-фактора Mid-Tower ATX, благодаря которому все внимание будет сосредоточено на вашем ПК, а не на его кабелях. Четыре потрясающие панели из закаленного стекла и три вентилятора CORSAIR SP RGB ELITE в комплекте выгодно подчеркнут внешний вид вашего ПК.
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Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
520x245x520 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
3 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2x USB 3.0, 1х USB Type-C, Разъем для наушников, Разъем для микрофона, Кнопка Reset, Кнопка Power (вкл/выкл)
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
ATX, E-ATX, mATX, mini-ITX
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Корпус Corsair iCUE 5000X RGB White CC-9011213-WWКорпус форм-фактора Mid-Tower ATX, благодаря которому все внимание будет сосредоточено на вашем ПК, а не на его кабелях. Четыре потрясающие панели из закаленного стекла и три вентилятора CORSAIR SP RGB ELITE в комплекте выгодно подчеркнут внешний вид вашего ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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