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Адаптер-переходник Greenconnect Apple mini DisplayPort 20M GCR-MDP2DVI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер-переходник Greenconnect Apple mini DisplayPort 20M GCR-MDP2DVI

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Адаптер-переходник Greenconnect Apple mini DisplayPort 20M GCR-MDP2DVI - фото 1
Адаптер-переходник Greenconnect Apple mini DisplayPort 20M GCR-MDP2DVI - фото 2
Адаптер-переходник Greenconnect Apple mini DisplayPort 20M GCR-MDP2DVI - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходник
  • Адаптер-переходник Greenconnect Apple mini DisplayPort 20M GCR-MDP2DVI - фото 1
  • Адаптер-переходник Greenconnect Apple mini DisplayPort 20M GCR-MDP2DVI - фото 2
  • Адаптер-переходник Greenconnect Apple mini DisplayPort 20M GCR-MDP2DVI - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543991
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Переходник
Размеры в упаковке, см
18х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Адаптер-переходник Greenconnect Apple mini DisplayPort 20M GCR-MDP2DVI

Подключение Mini DisplayPort на DVI, конвертер сигнала легко подключить к новому поколению DisplayPort, основанные MacBook, MacBook Pro или MacBook Air с Mini DisplayPort на DVI обычных дисплеев, таких как CRT, LCD мониторы и проекторы. Mini DisplayPort предлагает единый, масштабируемый и рентабельный интерфейс для встроенных и внешних приложений, просмотров. Он не только имеет элегантный внешний вид с белым цветом, но и удобен небольшим размером, предназначен для использования в цифровых развлекательных центрах, шумных и небезопасных местах, презентаций конференц-залов, школах. Имеет элегантный внешний вид, приносит много удобства т. к имеет небольшие размеры, предназначен для использования в цифровых развлекательных центрах, шумных и небезопасных местах, презентаций конференц-залов, школах

Отзывы о товаре Адаптер-переходник Greenconnect Apple mini DisplayPort 20M GCR-MDP2DVI




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Переходник
Описание
Подключение Mini DisplayPort на DVI, конвертер сигнала легко подключить к новому поколению DisplayPort, основанные MacBook, MacBook Pro или MacBook Air с Mini DisplayPort на DVI обычных дисплеев, таких как CRT, LCD мониторы и проекторы. Mini DisplayPort предлагает единый, масштабируемый и рентабельный интерфейс для встроенных и внешних приложений, просмотров. Он не только имеет элегантный внешний вид с белым цветом, но и удобен небольшим размером, предназначен для использования в цифровых развлекательных центрах, шумных и небезопасных местах, презентаций конференц-залов, школах. Имеет элегантный внешний вид, приносит много удобства т. к имеет небольшие размеры, предназначен для использования в цифровых развлекательных центрах, шумных и небезопасных местах, презентаций конференц-залов, школах
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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