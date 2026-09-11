Адаптер-переходник Greenconnect Apple mini DisplayPort 20M GCR-MDP2DVI
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Адаптер-переходник Greenconnect Apple mini DisplayPort 20M GCR-MDP2DVI
Подключение Mini DisplayPort на DVI, конвертер сигнала легко подключить к новому поколению DisplayPort, основанные MacBook, MacBook Pro или MacBook Air с Mini DisplayPort на DVI обычных дисплеев, таких как CRT, LCD мониторы и проекторы. Mini DisplayPort предлагает единый, масштабируемый и рентабельный интерфейс для встроенных и внешних приложений, просмотров. Он не только имеет элегантный внешний вид с белым цветом, но и удобен небольшим размером, предназначен для использования в цифровых развлекательных центрах, шумных и небезопасных местах, презентаций конференц-залов, школах. Имеет элегантный внешний вид, приносит много удобства т. к имеет небольшие размеры, предназначен для использования в цифровых развлекательных центрах, шумных и небезопасных местах, презентаций конференц-залов, школах
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