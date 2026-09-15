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Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Moon Gray BEC/ATI-1501 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Moon Gray BEC/ATI-1501

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Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Moon Gray BEC/ATI-1501 - фото 1
Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Moon Gray BEC/ATI-1501 - фото 2
Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Moon Gray BEC/ATI-1501 - фото 3
Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Moon Gray BEC/ATI-1501 - фото 4
Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Moon Gray BEC/ATI-1501 - фото 5
Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Moon Gray BEC/ATI-1501 - фото 6
Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Moon Gray BEC/ATI-1501 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Moon Gray BEC/ATI-1501 - фото 1
  • Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Moon Gray BEC/ATI-1501 - фото 2
  • Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Moon Gray BEC/ATI-1501 - фото 3
  • Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Moon Gray BEC/ATI-1501 - фото 4
  • Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Moon Gray BEC/ATI-1501 - фото 5
  • Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Moon Gray BEC/ATI-1501 - фото 6
  • Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Moon Gray BEC/ATI-1501 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
13 640 руб.  21 380 руб. 
Начислим 219 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 543387
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Moon Gray BEC/ATI-1501
13 640 руб. -36%
21 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х45х14
Вес, кг.
5.2

Описание товара Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Moon Gray BEC/ATI-1501

Apollo Digital INVERTER – единственный в мире конвектор с дизайнерским исполнением в износостойкой и огнепрочной ткани. Moon gray – металлический корпус затянут в серую ткань, шасси выкрашены в тот же цвет с глухим матовым блеском.

Отзывы о товаре Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Moon Gray BEC/ATI-1501




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Apollo Digital INVERTER – единственный в мире конвектор с дизайнерским исполнением в износостойкой и огнепрочной ткани. Moon gray – металлический корпус затянут в серую ткань, шасси выкрашены в тот же цвет с глухим матовым блеском.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Moon Gray BEC/ATI-1501 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 13640 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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