Индукционная плитка Galaxy Line GL 3061 3400 Вт, регулировка температуры
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Характеристики
Описание товара Индукционная плитка Galaxy Line GL 3061 3400 Вт, регулировка температуры
Индукционная плитка GALAXY LINE GL3061 имеет высокую мощность 3400 Вт, широкий функционал и удобное сенсорное управление. Стеклокерамическая поверхность не нагревается в процессе приготовления, поэтому плитка безопасна для использования и удобна для очистки. Ее можно протирать салфеткой при необходимости без опасности пригорания. Очевидным преимуществом модели GL3061 является возможность. регулировки мощности в диапазоне от 400-1800 Вт, температуры в диапазоне 80-240 °С и времени приготовления - от 1 минуты до 3 часов. На максимальной мощности можно практически мгновенно вскипятить воду, а на низкой мощности - растопить масло или шоколад. Все настройки осуществляются с помощью сенсорного управления и отображаются на светодиодном дисплее. 2 конфорки позволяют одновременно готовить несколько блюд. Плитка имеет достаточно компактный размер для установки в любом помещении. Модель GL3061 абсолютно безопасна, поскольку имеет защиту от перегрева. При отсутствии посуды срабатывает автоматическое отключение. Из-за очень высокого КПД индукционная плитка GL3061 позволяет экономить электроэнергию. Максимальная нагрузка в данной модели составляет 15 кг. Плитка имеет современный стильный дизайн и впишется в интерьер любой кухни.
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Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Су виды, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, сенсорные, одноконфорочные, стеклокерамические, 2 квт, сенсорные одноконфорочные, без духовки
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