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Материнская плата Supermicro X11DAI-N 2xLGA3647 C621 DDR4x16 2x10GbE E-ATX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Supermicro X11DAI-N 2xLGA3647 C621 DDR4x16 2x10GbE E-ATX

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Материнская Плата SuperMicro MBD-X11DAI-N-B Soc-3647
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
85 490 руб.  103 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 542242
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Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Размеры в упаковке, см
36х31х7
Вес, кг.
1.5

Описание товара Материнская плата Supermicro X11DAI-N 2xLGA3647 C621 DDR4x16 2x10GbE E-ATX

Высококачественная материнская плата создана для сборки профессионального серверного оборудования.

Отзывы о товаре Материнская плата Supermicro X11DAI-N 2xLGA3647 C621 DDR4x16 2x10GbE E-ATX




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Описание
Высококачественная материнская плата создана для сборки профессионального серверного оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Supermicro X11DAI-N 2xLGA3647 C621 DDR4x16 2x10GbE E-ATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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