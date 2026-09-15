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Адаптер HBA Broadcom Emulex LPe31002-M6 2x16Gb FC PCIe3.0x8 LP LPE31002-M6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер HBA Broadcom Emulex LPe31002-M6 2x16Gb FC PCIe3.0x8 LP LPE31002-M6

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Контроллер LSI Emulex LPe31002-M6 (LPE31002-M6)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Контроллер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 340 руб. 
Начислим 486 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 542236
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Адаптер HBA Broadcom Emulex LPe31002-M6 2x16Gb FC PCIe3.0x8 LP LPE31002-M6
30 340 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BROADCOM
Тип товара
Контроллер
Размеры в упаковке, см
23х18х5
Вес, г.
200

Описание товара Адаптер HBA Broadcom Emulex LPe31002-M6 2x16Gb FC PCIe3.0x8 LP LPE31002-M6

Emulex LPe31002-M6 Gen 6 (16GFC), 2-port, 16Gb/s, PCIe Gen3 x8, LC MMF 100m, трансивер установлен, Upgradable to 32GFC. Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование.

Отзывы о товаре Адаптер HBA Broadcom Emulex LPe31002-M6 2x16Gb FC PCIe3.0x8 LP LPE31002-M6




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Характеристики
Бренд
BROADCOM
Тип товара
Контроллер
Описание
Emulex LPe31002-M6 Gen 6 (16GFC), 2-port, 16Gb/s, PCIe Gen3 x8, LC MMF 100m, трансивер установлен, Upgradable to 32GFC. Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер HBA Broadcom Emulex LPe31002-M6 2x16Gb FC PCIe3.0x8 LP LPE31002-M6 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 30340 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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