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RAID-контроллер Adaptec ASR-8805 8i SFF-8643 SAS/SATA PCIe3.0x8 1GB LP 2277500-R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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RAID-контроллер Adaptec ASR-8805 8i SFF-8643 SAS/SATA PCIe3.0x8 1GB LP 2277500-R

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Контроллер Adaptec ASR-8805 1Gb (2277500-R)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Контроллер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 542226
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Характеристики

Бренд
Adaptec
Тип товара
Контроллер
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
300

Описание товара RAID-контроллер Adaptec ASR-8805 8i SFF-8643 SAS/SATA PCIe3.0x8 1GB LP 2277500-R

Контроллер Adaptec ASR-8805 1Gb (2277500-R) PCI-Ev3 x8, LP,SAS 12G,RAID 0,1,10,5,6,50, 8port(int2*SFF8643),1Gb, Каб.отдельно. Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование.

Отзывы о товаре RAID-контроллер Adaptec ASR-8805 8i SFF-8643 SAS/SATA PCIe3.0x8 1GB LP 2277500-R




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Характеристики
Бренд
Adaptec
Тип товара
Контроллер
Описание
Контроллер Adaptec ASR-8805 1Gb (2277500-R) PCI-Ev3 x8, LP,SAS 12G,RAID 0,1,10,5,6,50, 8port(int2*SFF8643),1Gb, Каб.отдельно. Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


RAID-контроллер Adaptec ASR-8805 8i SFF-8643 SAS/SATA PCIe3.0x8 1GB LP 2277500-R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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