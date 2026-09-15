RAID-контроллер Adaptec ASR-8805 8i SFF-8643 SAS/SATA PCIe3.0x8 1GB LP 2277500-R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Контроллер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 542226
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Adaptec
Тип товара
Контроллер
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
300
Описание товара RAID-контроллер Adaptec ASR-8805 8i SFF-8643 SAS/SATA PCIe3.0x8 1GB LP 2277500-R
Контроллер Adaptec ASR-8805 1Gb (2277500-R) PCI-Ev3 x8, LP,SAS 12G,RAID 0,1,10,5,6,50, 8port(int2*SFF8643),1Gb, Каб.отдельно. Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Adaptec
Тип товара
Контроллер
Контроллер Adaptec ASR-8805 1Gb (2277500-R) PCI-Ev3 x8, LP,SAS 12G,RAID 0,1,10,5,6,50, 8port(int2*SFF8643),1Gb, Каб.отдельно. Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
RAID-контроллер Adaptec ASR-8805 8i SFF-8643 SAS/SATA PCIe3.0x8 1GB LP 2277500-R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре RAID-контроллер Adaptec ASR-8805 8i SFF-8643 SAS/SATA PCIe3.0x8 1GB LP 2277500-R