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Шкаф-колонна, подвесной, правый, 35 см AM.PM SPIRIT 2.0 M70ACHR0356WG, фасад с полочками, push-to-op купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф-колонна, подвесной, правый, 35 см AM.PM SPIRIT 2.0 M70ACHR0356WG, фасад с полочками, push-to-op

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Шкаф-колонна, подвесной, правый, 35 см AM.PM SPIRIT 2.0 M70ACHR0356WG, фасад с полочками, push-to-open, - фото 1
Шкаф-колонна, подвесной, правый, 35 см AM.PM SPIRIT 2.0 M70ACHR0356WG, фасад с полочками, push-to-open, - фото 2
Шкаф-колонна, подвесной, правый, 35 см AM.PM SPIRIT 2.0 M70ACHR0356WG, фасад с полочками, push-to-open, - фото 3
Шкаф-колонна, подвесной, правый, 35 см AM.PM SPIRIT 2.0 M70ACHR0356WG, фасад с полочками, push-to-open, - фото 4
Шкаф-колонна, подвесной, правый, 35 см AM.PM SPIRIT 2.0 M70ACHR0356WG, фасад с полочками, push-to-open, - фото 5
Шкаф-колонна, подвесной, правый, 35 см AM.PM SPIRIT 2.0 M70ACHR0356WG, фасад с полочками, push-to-open, - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Шкаф-колонна, подвесной, правый, 35 см AM.PM SPIRIT 2.0 M70ACHR0356WG, фасад с полочками, push-to-open, - фото 1
  • Шкаф-колонна, подвесной, правый, 35 см AM.PM SPIRIT 2.0 M70ACHR0356WG, фасад с полочками, push-to-open, - фото 2
  • Шкаф-колонна, подвесной, правый, 35 см AM.PM SPIRIT 2.0 M70ACHR0356WG, фасад с полочками, push-to-open, - фото 3
  • Шкаф-колонна, подвесной, правый, 35 см AM.PM SPIRIT 2.0 M70ACHR0356WG, фасад с полочками, push-to-open, - фото 4
  • Шкаф-колонна, подвесной, правый, 35 см AM.PM SPIRIT 2.0 M70ACHR0356WG, фасад с полочками, push-to-open, - фото 5
  • Шкаф-колонна, подвесной, правый, 35 см AM.PM SPIRIT 2.0 M70ACHR0356WG, фасад с полочками, push-to-open, - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541969
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.65х0.35х0.35
Вес, кг.
35

Описание товара Шкаф-колонна, подвесной, правый, 35 см AM.PM SPIRIT 2.0 M70ACHR0356WG, фасад с полочками, push-to-op

Экстраординарный дизайн: современный минималистичный стиль и экстра-функциональность. Абсолютно новый дизайнерский взгляд на функциональность: полноразмерное зеркало встроенное в фасад. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Экологически чистые и долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы.

Отзывы о товаре Шкаф-колонна, подвесной, правый, 35 см AM.PM SPIRIT 2.0 M70ACHR0356WG, фасад с полочками, push-to-op




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Описание
Экстраординарный дизайн: современный минималистичный стиль и экстра-функциональность. Абсолютно новый дизайнерский взгляд на функциональность: полноразмерное зеркало встроенное в фасад. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Экологически чистые и долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы.
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Шкаф-колонна, подвесной, правый, 35 см AM.PM SPIRIT 2.0 M70ACHR0356WG, фасад с полочками, push-to-op - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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