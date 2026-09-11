Шкаф-колонна, подвесной, правый, 35 см AM.PM SPIRIT 2.0 M70ACHR0356WG, фасад с полочками, push-to-op
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541969
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.65х0.35х0.35
Вес, кг.
35
Описание товара Шкаф-колонна, подвесной, правый, 35 см AM.PM SPIRIT 2.0 M70ACHR0356WG, фасад с полочками, push-to-op
Экстраординарный дизайн: современный минималистичный стиль и экстра-функциональность. Абсолютно новый дизайнерский взгляд на функциональность: полноразмерное зеркало встроенное в фасад. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Экологически чистые и долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы.
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Экстраординарный дизайн: современный минималистичный стиль и экстра-функциональность. Абсолютно новый дизайнерский взгляд на функциональность: полноразмерное зеркало встроенное в фасад. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Экологически чистые и долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Шкаф-колонна, подвесной, правый, 35 см AM.PM SPIRIT 2.0 M70ACHR0356WG, фасад с полочками, push-to-op - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Шкаф-колонна, подвесной, правый, 35 см AM.PM SPIRIT 2.0 M70ACHR0356WG, фасад с полочками, push-to-op