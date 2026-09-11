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Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522GM32 графит купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522GM32 графит

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Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522GM32 графит - фото 1
Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522GM32 графит - фото 2
Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522GM32 графит - фото 3
Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522GM32 графит - фото 4
Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522GM32 графит - фото 5
Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522GM32 графит - фото 6
Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522GM32 графит - фото 7
Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522GM32 графит - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522GM32 графит - фото 1
  • Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522GM32 графит - фото 2
  • Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522GM32 графит - фото 3
  • Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522GM32 графит - фото 4
  • Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522GM32 графит - фото 5
  • Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522GM32 графит - фото 6
  • Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522GM32 графит - фото 7
  • Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522GM32 графит - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
26 590 руб.  28 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541960
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Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Количество ящиков
2
Комплект
тумба, упаковка
Комплект ножек
да
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
2 выдвижных ящика
Ориентация
универсальный
Основной материал
ЛДСП
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Тип умывальника
накладной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольная
Цвет изделия
серый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х75х41
Вес, кг.
17

Описание товара Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522GM32 графит

База под раковину, напольная, 75 см, 2 ящика push-to-open, графит матовыйНапольная мебель для ванной AM PM GEM идеально подойдет тем кто предпочитает минимализм в интерьере и выбирает абсолютный комфорт. Современный европейский дизайн от DanelonMeroni (Великобритания/Италия). Самая компактная и функциональная раковина на рынке: проекция всего 42 см при максимальной глубине чаши! Фурнитура push-to-open - открывание ящика нажатием на фасад. Ящики с антискользящим покрытием цвета антрацит – европейский стандарт. Фасады и корпус окрашены итальянскими экологически чистыми красками. Раковина приобретается отдельно

Отзывы о товаре Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522GM32 графит




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Количество ящиков
2
Комплект
тумба, упаковка
Комплект ножек
да
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
2 выдвижных ящика
Ориентация
универсальный
Основной материал
ЛДСП
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Тип умывальника
накладной
Развернуть
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольная
Цвет изделия
серый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
База под раковину, напольная, 75 см, 2 ящика push-to-open, графит матовыйНапольная мебель для ванной AM PM GEM идеально подойдет тем кто предпочитает минимализм в интерьере и выбирает абсолютный комфорт. Современный европейский дизайн от DanelonMeroni (Великобритания/Италия). Самая компактная и функциональная раковина на рынке: проекция всего 42 см при максимальной глубине чаши! Фурнитура push-to-open - открывание ящика нажатием на фасад. Ящики с антискользящим покрытием цвета антрацит – европейский стандарт. Фасады и корпус окрашены итальянскими экологически чистыми красками. Раковина приобретается отдельно
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522GM32 графит - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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