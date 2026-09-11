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Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-D3W5-140CT хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-D3W5-140CT хром

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Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-D3W5-140CT хром - фото 1
Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-D3W5-140CT хром - фото 2
Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-D3W5-140CT хром - фото 3
Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-D3W5-140CT хром - фото 4
Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-D3W5-140CT хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ограждение
  • Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-D3W5-140CT хром - фото 1
  • Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-D3W5-140CT хром - фото 2
  • Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-D3W5-140CT хром - фото 3
  • Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-D3W5-140CT хром - фото 4
  • Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-D3W5-140CT хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
24 890 руб.  26 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541929
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Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Ограждение
Кол-во створок
1
Материал полотна
стекло
Материал профиля
алюминий
Монтаж
на поддон
Размер уголка, см
80х140
Тип двери
раздвижная
Цвет стекла
тонированный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х0.8х0.04
Вес, кг.
19.5

Описание товара Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-D3W5-140CT хром

Душевое ограждение от бренда AM PM из коллекции Like - прекрасный пример дизайна для любимого дома на все времена. Цвет профиля - хром. Размер (Ш/Г/В): 900x900x1900 мм. Материал ограждения - тонированное стекло; алюминий. Толщина стекла - 5 мм. Форма - 1/4 круга.

Отзывы о товаре Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-D3W5-140CT хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Ограждение
Кол-во створок
1
Материал полотна
стекло
Материал профиля
алюминий
Монтаж
на поддон
Размер уголка, см
80х140
Тип двери
раздвижная
Цвет стекла
тонированный
Страна производитель
Китай
Описание
Душевое ограждение от бренда AM PM из коллекции Like - прекрасный пример дизайна для любимого дома на все времена. Цвет профиля - хром. Размер (Ш/Г/В): 900x900x1900 мм. Материал ограждения - тонированное стекло; алюминий. Толщина стекла - 5 мм. Форма - 1/4 круга.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шторка на борт ванны 80х140 AM.PM Gem W90BS-D3W5-140CT хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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