Шкаф-колонна, подвесной, правый, 40 см AM.PM Sensation M30CHR0406WG , двери, цвет: белый, глянцевая,
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%437 790 руб. 469 980 руб.
В наличии
Код товара: 541925
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
437 790 руб. -7%
469 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Дополнительный материал
стекло
Зеркало с полочкой
нет
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 отделения, 2 ящика, 3 полки
Ориентация
правая
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
белый глянец
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.55х0.4х0.35
Вес, кг.
51
Описание товара Шкаф-колонна, подвесной, правый, 40 см AM.PM Sensation M30CHR0406WG , двери, цвет: белый, глянцевая,
Выбор искушенных и чувственных: коллекция в стиле Dynamic Organic, вдохновленная природными органическими формами, доведенными до совершенства человеком. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада представляет собой не только ультрамодное, но и технологически сложное решение, которое под силу воплотить лишь единицам фабрик во всем мире. Абсолютное единство форм с другими продуктами коллекции. Непревзойденная функциональность: удобные и стильные дополнительные металлические полочки в дверцах. Самое мягкое открытие и закрытие в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания Soft-Close.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Дополнительный материал
стекло
Зеркало с полочкой
нет
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 отделения, 2 ящика, 3 полки
Ориентация
правая
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Развернуть
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
белый глянец
Страна производитель
Китай
Выбор искушенных и чувственных: коллекция в стиле Dynamic Organic, вдохновленная природными органическими формами, доведенными до совершенства человеком. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада представляет собой не только ультрамодное, но и технологически сложное решение, которое под силу воплотить лишь единицам фабрик во всем мире. Абсолютное единство форм с другими продуктами коллекции. Непревзойденная функциональность: удобные и стильные дополнительные металлические полочки в дверцах. Самое мягкое открытие и закрытие в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания Soft-Close.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Шкаф-колонна, подвесной, правый, 40 см AM.PM Sensation M30CHR0406WG , двери, цвет: белый, глянцевая, - по цене 437790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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