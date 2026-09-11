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Шкаф-колонна подвесной левый 35см AM.PM Like M80CHL0356WG белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф-колонна подвесной левый 35см AM.PM Like M80CHL0356WG белый

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Шкаф-колонна подвесной левый 35см AM.PM Like M80CHL0356WG белый - фото 1
Шкаф-колонна подвесной левый 35см AM.PM Like M80CHL0356WG белый - фото 2
Шкаф-колонна подвесной левый 35см AM.PM Like M80CHL0356WG белый - фото 3
Шкаф-колонна подвесной левый 35см AM.PM Like M80CHL0356WG белый - фото 4
Шкаф-колонна подвесной левый 35см AM.PM Like M80CHL0356WG белый - фото 5
Шкаф-колонна подвесной левый 35см AM.PM Like M80CHL0356WG белый - фото 6
Шкаф-колонна подвесной левый 35см AM.PM Like M80CHL0356WG белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Шкаф-колонна подвесной левый 35см AM.PM Like M80CHL0356WG белый - фото 1
  • Шкаф-колонна подвесной левый 35см AM.PM Like M80CHL0356WG белый - фото 2
  • Шкаф-колонна подвесной левый 35см AM.PM Like M80CHL0356WG белый - фото 3
  • Шкаф-колонна подвесной левый 35см AM.PM Like M80CHL0356WG белый - фото 4
  • Шкаф-колонна подвесной левый 35см AM.PM Like M80CHL0356WG белый - фото 5
  • Шкаф-колонна подвесной левый 35см AM.PM Like M80CHL0356WG белый - фото 6
  • Шкаф-колонна подвесной левый 35см AM.PM Like M80CHL0356WG белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541915
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Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Дополнительный материал
ЛДСП
Зеркало с полочкой
нет
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
2 отделения, 3 полки
Ориентация
левая
Основной материал
МДФ и ЛДСП
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
белый глянец
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.75х0.35х0.3
Вес, кг.
27

Описание товара Шкаф-колонна подвесной левый 35см AM.PM Like M80CHL0356WG белый

Утонченность в деталях: удобные интегрированные в фасад ручки идеально повторяют изгиб выступа раковины. Самое мягкое открытие и закрытие в классе: петли мягкого закрывания soft close. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).

Отзывы о товаре Шкаф-колонна подвесной левый 35см AM.PM Like M80CHL0356WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Дополнительный материал
ЛДСП
Зеркало с полочкой
нет
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
2 отделения, 3 полки
Ориентация
левая
Основной материал
МДФ и ЛДСП
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Развернуть
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
белый глянец
Страна производитель
Китай
Описание
Утонченность в деталях: удобные интегрированные в фасад ручки идеально повторяют изгиб выступа раковины. Самое мягкое открытие и закрытие в классе: петли мягкого закрывания soft close. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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