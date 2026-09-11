Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306WG белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541912
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Дополнительный материал
ЛДСП
Зеркало с полочкой
нет
Комплект ножек
да, две опорные ножки
Материал боковин
ЛДСП влагостойкий
Организация внутреннего пространства (описание)
2 отделения, 3 полки
Ориентация
правая
Основной материал
ЛДСП влагостойкий
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
ламинация
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
белый глянец
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.9х0.32х0.3
Вес, кг.
25
Описание товара Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306WG белый
Современный европейский дизайн от DanelonMeroni (Великобритания/Италия). Повышенная влагостойкость мебели: окрашенные в 7 слоев поверхности мебели в цвете белый глянец, влагостойкая плита мебели в цвете светлый дуб.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Дополнительный материал
ЛДСП
Зеркало с полочкой
нет
Комплект ножек
да, две опорные ножки
Материал боковин
ЛДСП влагостойкий
Организация внутреннего пространства (описание)
2 отделения, 3 полки
Ориентация
правая
Основной материал
ЛДСП влагостойкий
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Развернуть
Покрытие боковин
ламинация
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
белый глянец
Страна производитель
Китай
Современный европейский дизайн от DanelonMeroni (Великобритания/Италия). Повышенная влагостойкость мебели: окрашенные в 7 слоев поверхности мебели в цвете белый глянец, влагостойкая плита мебели в цвете светлый дуб.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306WG белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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