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Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306GM графит купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306GM графит

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Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306GM графит - фото 1
Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306GM графит - фото 2
Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306GM графит - фото 3
Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306GM графит - фото 4
Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306GM графит - фото 5
Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306GM графит - фото 6
Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306GM графит - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306GM графит - фото 1
  • Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306GM графит - фото 2
  • Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306GM графит - фото 3
  • Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306GM графит - фото 4
  • Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306GM графит - фото 5
  • Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306GM графит - фото 6
  • Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306GM графит - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541910
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Зеркало с полочкой
нет
Комплект ножек
да, две опорные ножки
Материал боковин
ЛДСП влагостойкий
Организация внутреннего пространства (описание)
2 отделения, 3 полки
Ориентация
правая
Основной материал
ЛДСП влагостойкий
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
матовый графит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.9х0.32х0.3
Вес, кг.
15

Описание товара Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306GM графит

Напольная мебель для ванной AM PM GEM идеально подойдет тем, кто предпочитает минимализм в интерьере и выбирает абсолютный комфорт. Современный европейский дизайн от DanelonMeroni (Великобритания/Италия). Пеналы оснащены петлями с системой мягкого закрывания Soft Close. Фасады и корпус окрашены итальянскими экологически чистыми красками.

Отзывы о товаре Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306GM графит




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Зеркало с полочкой
нет
Комплект ножек
да, две опорные ножки
Материал боковин
ЛДСП влагостойкий
Организация внутреннего пространства (описание)
2 отделения, 3 полки
Ориентация
правая
Основной материал
ЛДСП влагостойкий
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Развернуть
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
матовый графит
Страна производитель
Китай
Описание
Напольная мебель для ванной AM PM GEM идеально подойдет тем, кто предпочитает минимализм в интерьере и выбирает абсолютный комфорт. Современный европейский дизайн от DanelonMeroni (Великобритания/Италия). Пеналы оснащены петлями с системой мягкого закрывания Soft Close. Фасады и корпус окрашены итальянскими экологически чистыми красками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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