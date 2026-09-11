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Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem M90CSR0306GM графит купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem M90CSR0306GM графит

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Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem M90CSR0306GM графит - фото 1
Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem M90CSR0306GM графит - фото 2
Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem M90CSR0306GM графит - фото 3
Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem M90CSR0306GM графит - фото 4
Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem M90CSR0306GM графит - фото 5
Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem M90CSR0306GM графит - фото 6
Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem M90CSR0306GM графит - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem M90CSR0306GM графит - фото 1
  • Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem M90CSR0306GM графит - фото 2
  • Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem M90CSR0306GM графит - фото 3
  • Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem M90CSR0306GM графит - фото 4
  • Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem M90CSR0306GM графит - фото 5
  • Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem M90CSR0306GM графит - фото 6
  • Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem M90CSR0306GM графит - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
33 990 руб.  36 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541908
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Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Зеркало с полочкой
нет
Комплект ножек
да, две опорные ножки
Материал боковин
ЛДСП влагостойкий
Организация внутреннего пространства (описание)
2 отделения, 3 полки
Ориентация
левая
Основной материал
ЛДСП влагостойкий
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
матовый графит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.9х0.32х0.3
Вес, кг.
18

Описание товара Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem M90CSR0306GM графит

Хотите выделиться при ограниченном бюджете? Трендовый дизайн мебели для ванной комнаты Gem не уступает комплектам по гораздо более высокой цене. Самые модные цвета и отделки – в коллекции представлены глянцевые и матовые варианты, а также имитация натурального дерева. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).

Отзывы о товаре Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem M90CSR0306GM графит




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Зеркало с полочкой
нет
Комплект ножек
да, две опорные ножки
Материал боковин
ЛДСП влагостойкий
Организация внутреннего пространства (описание)
2 отделения, 3 полки
Ориентация
левая
Основной материал
ЛДСП влагостойкий
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Развернуть
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
матовый графит
Страна производитель
Китай
Описание
Хотите выделиться при ограниченном бюджете? Трендовый дизайн мебели для ванной комнаты Gem не уступает комплектам по гораздо более высокой цене. Самые модные цвета и отделки – в коллекции представлены глянцевые и матовые варианты, а также имитация натурального дерева. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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