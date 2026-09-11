Шкаф-колонна на ножках, универсальный, 30 см RedBlu by Damixa Palace One M41CSR0303WG, цвет: белый,
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 690 руб.
В наличии
Код товара: 541905
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
35 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
да
Дополнительный материал
ЛДСП
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
1
Комплект ножек
да, две опорные ножки
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
3 отсека: обычный отсек с полками и распашной дверцей, выдвижной ящик и нижний отсек с корзиной
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
ламинация
Покрытие фасада
эмаль глянцевая
Страна производства
Дания
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
белый глянец
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.9х0.33х0.3
Вес, кг.
30
Описание товара Шкаф-колонна на ножках, универсальный, 30 см RedBlu by Damixa Palace One M41CSR0303WG, цвет: белый,
Многофункциональный шкаф-колонна для ванной комнаты сможет решить многие проблемы организации пространства и сохранения порядка. Размер шкафа 1900 х 300 мм, глубина 330 мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП с глянцевым покрытием, не подверженным воздействию влаги и ультрафиолета. Три удобных отсека для хранения вещей: обычный отсек с полками и распашной дверцей, выдвижной ящик и нижний отсек с корзиной. Шкаф-колонна стоит на ножках, обеспечивая легкое поддержание чистоты напольного покрытия.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
да
Дополнительный материал
ЛДСП
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
1
Комплект ножек
да, две опорные ножки
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
3 отсека: обычный отсек с полками и распашной дверцей, выдвижной ящик и нижний отсек с корзиной
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Развернуть
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
ламинация
Покрытие фасада
эмаль глянцевая
Страна производства
Дания
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
белый глянец
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Многофункциональный шкаф-колонна для ванной комнаты сможет решить многие проблемы организации пространства и сохранения порядка. Размер шкафа 1900 х 300 мм, глубина 330 мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП с глянцевым покрытием, не подверженным воздействию влаги и ультрафиолета. Три удобных отсека для хранения вещей: обычный отсек с полками и распашной дверцей, выдвижной ящик и нижний отсек с корзиной. Шкаф-колонна стоит на ножках, обеспечивая легкое поддержание чистоты напольного покрытия.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Шкаф-колонна на ножках, универсальный, 30 см RedBlu by Damixa Palace One M41CSR0303WG, цвет: белый, - стоимость товара 35690 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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