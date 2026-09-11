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Зеркало настенное с LED-подсветкой 55см AM.PM Gem M91AMOX0551WG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зеркало настенное с LED-подсветкой 55см AM.PM Gem M91AMOX0551WG

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Зеркало настенное с LED-подсветкой 55см AM.PM Gem M91AMOX0551WG - фото 1
Зеркало настенное с LED-подсветкой 55см AM.PM Gem M91AMOX0551WG - фото 2
Зеркало настенное с LED-подсветкой 55см AM.PM Gem M91AMOX0551WG - фото 3
Зеркало настенное с LED-подсветкой 55см AM.PM Gem M91AMOX0551WG - фото 4
Зеркало настенное с LED-подсветкой 55см AM.PM Gem M91AMOX0551WG - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Зеркало настенное с LED-подсветкой 55см AM.PM Gem M91AMOX0551WG - фото 1
  • Зеркало настенное с LED-подсветкой 55см AM.PM Gem M91AMOX0551WG - фото 2
  • Зеркало настенное с LED-подсветкой 55см AM.PM Gem M91AMOX0551WG - фото 3
  • Зеркало настенное с LED-подсветкой 55см AM.PM Gem M91AMOX0551WG - фото 4
  • Зеркало настенное с LED-подсветкой 55см AM.PM Gem M91AMOX0551WG - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541887
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Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х55х3
Вес, кг.
6

Описание товара Зеркало настенное с LED-подсветкой 55см AM.PM Gem M91AMOX0551WG

Ультрамодный лаконичный дизайн зеркал Gem от собственной студии дизайна AM PM Design подойдет к интерьеру любой ванной комнаты. Усиленная LED-подсветка по периметру обеспечивает отличное рассеянное освещение и отсутствие теней. Срок службы светодиодов составляет более 30 000 часов. Скрытый механический выключатель сохраняет эстетическую целостность дизайна зеркала, а также гарантирует отсутствие отпечатков пальцев на зеркальном полотне. Зеркальное полотно премиального качества производства Бельгии. Гарантия 3 года.

Отзывы о товаре Зеркало настенное с LED-подсветкой 55см AM.PM Gem M91AMOX0551WG




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Описание
Ультрамодный лаконичный дизайн зеркал Gem от собственной студии дизайна AM PM Design подойдет к интерьеру любой ванной комнаты. Усиленная LED-подсветка по периметру обеспечивает отличное рассеянное освещение и отсутствие теней. Срок службы светодиодов составляет более 30 000 часов. Скрытый механический выключатель сохраняет эстетическую целостность дизайна зеркала, а также гарантирует отсутствие отпечатков пальцев на зеркальном полотне. Зеркальное полотно премиального качества производства Бельгии. Гарантия 3 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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