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Смеситель для раковины сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02300 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02300 хром

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Смеситель для умывальника сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02300 хром - фото 1
Смеситель для умывальника сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02300 хром - фото 2
Смеситель для умывальника сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02300 хром - фото 3
Смеситель для умывальника сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02300 хром - фото 4
Смеситель для умывальника сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02300 хром - фото 5
Смеситель для умывальника сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02300 хром - фото 6
Смеситель для умывальника сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02300 хром - фото 7
Смеситель для умывальника сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02300 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
104
Длина излива
125
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для умывальника сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02300 хром - фото 1
  • Смеситель для умывальника сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02300 хром - фото 2
  • Смеситель для умывальника сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02300 хром - фото 3
  • Смеситель для умывальника сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02300 хром - фото 4
  • Смеситель для умывальника сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02300 хром - фото 5
  • Смеситель для умывальника сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02300 хром - фото 6
  • Смеситель для умывальника сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02300 хром - фото 7
  • Смеситель для умывальника сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02300 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 790 руб. 
Начислим 2268 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541834
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02300 хром
37 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
14
Страна бренда
Германия
Ширина, см
5
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
104
Длина излива
125
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х9
Вес, кг.
3

Описание товара Смеситель для раковины сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02300 хром

Инновационное пополнение коллекции Inspire V2.0: сенсорный смеситель в неповторимом дизайнерском решении для тех кто идет в ногу со временем Абсолютная гигиеничность: настройте температуру воды и при необходимости дистанцию срабатывания сенсора чтобы потом пользоваться смесителем без лишних прикосновений. Лаконичный облик сохраняющий высокую функциональность: ручка регулировки температуры расположена на самом смесителе что упрощает использование продукта. Универсальное решение: сенсорный смеситель Inspire V2.0 работает от обычных батареек АА.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для раковины сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02300 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
14
Страна бренда
Германия
Ширина, см
5
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
104
Длина излива
125
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Инновационное пополнение коллекции Inspire V2.0: сенсорный смеситель в неповторимом дизайнерском решении для тех кто идет в ногу со временем Абсолютная гигиеничность: настройте температуру воды и при необходимости дистанцию срабатывания сенсора чтобы потом пользоваться смесителем без лишних прикосновений. Лаконичный облик сохраняющий высокую функциональность: ручка регулировки температуры расположена на самом смесителе что упрощает использование продукта. Универсальное решение: сенсорный смеситель Inspire V2.0 работает от обычных батареек АА.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02300 хром - этот товар вы можете купить по цене 37790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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