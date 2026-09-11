Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270210000
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270210000
Смесители Neo Classic - это исключительный дизайн и точнейшие технологии, знак выдающегося качества Damixa. Коллекция идеально подойдет тем, кто неравнодушен к эстетике прошлого, но всегда смотрит в будущее, поскольку ее дизайн сохранит свою актуальность на десятилетия вперед. Сантехника как произведение искусства: утонченный излив, оригинальные ручки крестообразной формы и тщательно сбалансированные пропорции. Глубина цвета: оттенок Nickel смотрится стильно и отлично сочетается с другими предметами интерьера. Уникальное покрытие: окрашивание смесителя выполнено по технологии Neo Matt - матовая поверхность с легким металлическим отблеском. Идеальное управление: керамические кран-буксы гарантируют ультраплавный ход ручек и оптимальную регулировку потока и температуры воды. Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход воды практически в два раза.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 190 руб.2548 руб. в СплитСмеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07000, хром
-
В наличииЦена 10 190 руб.2548 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000
-
В наличииЦена 10 290 руб. 11 160 руб.2573 руб. в СплитСмеситель для душа Lemark Ursus (LM7203BL)
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель для душа Damixa Jupiter 777500300 ...
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитСмеситель для душа встраиваемый Damixa Apollo 477500300 черный
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитСмеситель для душа Damixa Eclipse 2.0 482000300 черный
-
В наличииЦена 10 290 руб. 12 960 руб.2573 руб. в СплитСмеситель для кухни AM.PM Like F8007100 хром
-
В наличииЦена 10 390 руб.2598 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Palace Evo 2 3310000...
-
В наличииЦена 10 420 руб.2605 руб. в СплитСмеситель для ванны Hansgrohe Vernis Blend 71440000 хром
-
В наличииЦена 10 440 руб.2610 руб. в СплитСмеситель для душа Ideal Standard Cerafine D BC493AA
-
В наличииЦена 10 480 руб.2620 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Rebris S 72517000 хром
-
В наличииЦена 10 490 руб.2623 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Palace One 411000000
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
Отзывы о товаре Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270210000