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Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270000000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270000000

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Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270000000 - фото 1
Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270000000 - фото 2
Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270000000 - фото 3
Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270000000 - фото 4
Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270000000 - фото 5
Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270000000 - фото 6
Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270000000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
графитовый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
260
Длина излива
201
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270000000 - фото 1
  • Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270000000 - фото 2
  • Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270000000 - фото 3
  • Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270000000 - фото 4
  • Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270000000 - фото 5
  • Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270000000 - фото 6
  • Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270000000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 290 руб. 
Начислим 738 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541818
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270000000
12 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
36.4
Страна бренда
Дания
Ширина, см
15
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
графитовый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
260
Длина излива
201
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х31х7
Вес, кг.
1.6

Описание товара Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270000000

Оригинальное решение для кухни. Смесители Neo Classic – это исключительный дизайн и точнейшие технологии. Коллекция идеально подойдет тем, кто неравнодушен к эстетике прошлого, но всегда смотрит в будущее, поскольку ее дизайн сохранит свою актуальность на десятилетия вперед.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270000000




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
36.4
Страна бренда
Дания
Ширина, см
15
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
графитовый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
260
Длина излива
201
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальное решение для кухни. Смесители Neo Classic – это исключительный дизайн и точнейшие технологии. Коллекция идеально подойдет тем, кто неравнодушен к эстетике прошлого, но всегда смотрит в будущее, поскольку ее дизайн сохранит свою актуальность на десятилетия вперед.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270000000 – стоимость товара 12290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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