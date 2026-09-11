Top.Mail.Ru
Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007722 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007722 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007722 черный - фото 1
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007722 черный - фото 2
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007722 черный - фото 3
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007722 черный - фото 4
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007722 черный - фото 5
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007722 черный - фото 6
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007722 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
270
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007722 черный - фото 1
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007722 черный - фото 2
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007722 черный - фото 3
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007722 черный - фото 4
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007722 черный - фото 5
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007722 черный - фото 6
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007722 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 790 руб. 
Начислим 1008 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541816
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007722 черный
16 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для кухни
Высота, см
38
Страна бренда
Германия
Ширина, см
44
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
270
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х24х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007722 черный

Ультрамодный стиль смесителя - Dynamic Organic - это природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Максимальный комфорт: плавное вращение излива в любом направлении обеспечивает непревзойденное удовольствие от использования и удобство в работе на кухне. Кухонный смеситель АМ. РМ со встроенным каналом для питьевой воды успешно совмещает в себе два в одном. Благодаря прогрессивной технологии Fresh Boost при вращении ручки на 90 градусов вы можете наслаждаться чистой водой из фильтра. Если же Вам нужна обычная вода, смеситель управляется привычным способом. Также, конструкция, совмещающая в себе 2 в 1, экономит место и придаёт кухне опрятный вид без лишних элементов, Ультрамодный стиль смесителя - Dynamic Organic - это природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Максимальный комфорт: плавное вращение излива в любом направлении обеспечивает непревзойденное удовольствие от использования и удобство в работе на кухне. Кухонный смеситель АМ. РМ со встроенным каналом для питьевой воды успешно совмещает в себе два в одном. Благодаря прогрессивной технологии Fresh Boost при вращении ручки на 90 градусов вы можете наслаждаться чистой водой из фильтра.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007722 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для кухни
Высота, см
38
Страна бренда
Германия
Ширина, см
44
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
270
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Ультрамодный стиль смесителя - Dynamic Organic - это природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Максимальный комфорт: плавное вращение излива в любом направлении обеспечивает непревзойденное удовольствие от использования и удобство в работе на кухне. Кухонный смеситель АМ. РМ со встроенным каналом для питьевой воды успешно совмещает в себе два в одном. Благодаря прогрессивной технологии Fresh Boost при вращении ручки на 90 градусов вы можете наслаждаться чистой водой из фильтра. Если же Вам нужна обычная вода, смеситель управляется привычным способом. Также, конструкция, совмещающая в себе 2 в 1, экономит место и придаёт кухне опрятный вид без лишних элементов, Ультрамодный стиль смесителя - Dynamic Organic - это природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Максимальный комфорт: плавное вращение излива в любом направлении обеспечивает непревзойденное удовольствие от использования и удобство в работе на кухне. Кухонный смеситель АМ. РМ со встроенным каналом для питьевой воды успешно совмещает в себе два в одном. Благодаря прогрессивной технологии Fresh Boost при вращении ручки на 90 градусов вы можете наслаждаться чистой водой из фильтра.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007722 черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 16790 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...