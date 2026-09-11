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Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 271000000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 271000000

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Смеситель для ванны/душа RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 271000000 - фото 1
Смеситель для ванны/душа RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 271000000 - фото 2
Смеситель для ванны/душа RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 271000000 - фото 3
Смеситель для ванны/душа RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 271000000 - фото 4
Смеситель для ванны/душа RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 271000000 - фото 5
Смеситель для ванны/душа RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 271000000 - фото 6
Смеситель для ванны/душа RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 271000000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
260
Длина излива
164
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для ванны/душа RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 271000000 - фото 1
  • Смеситель для ванны/душа RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 271000000 - фото 2
  • Смеситель для ванны/душа RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 271000000 - фото 3
  • Смеситель для ванны/душа RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 271000000 - фото 4
  • Смеситель для ванны/душа RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 271000000 - фото 5
  • Смеситель для ванны/душа RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 271000000 - фото 6
  • Смеситель для ванны/душа RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 271000000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 290 руб. 
Начислим 918 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541795
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 271000000
15 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
8.3
Страна бренда
Дания
Ширина, см
22
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
260
Длина излива
164
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
S-образные эксцентрики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х11
Вес, кг.
1.6

Описание товара Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 271000000

Смесители Neo Classic – это исключительный дизайн и точнейшие технологии знак выдающегося качества Damixa. Коллекция идеально подойдет тем кто неравнодушен к эстетике прошлого но всегда смотрит в будущее поскольку ее дизайн сохранит свою актуальность на десятилетия вперед. Представлены в цветах: Nickel Graphite и Black. Сантехника как произведение искусства: утонченный излив оригинальные ручки крестообразной формы и тщательно сбалансированные пропорции. Глубина цвета: оттенок Graphite смотрится стильно и отлично сочетается с другими предметами интерьера. Уникальное покрытие: окрашивание смесителя выполнено по технологии Neo Matt - матовая поверхность с легким металлическим отблеском. Идеальное управление: керамические кран-буксы гарантируют ультраплавный ход ручек и оптимальную регулировку потока и температуры воды. Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa аэратор EcoSave насыщает струю воды воздухом что позволяет сократить расход воды практически в два раза.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 271000000




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
8.3
Страна бренда
Дания
Ширина, см
22
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
260
Длина излива
164
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
S-образные эксцентрики
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители Neo Classic – это исключительный дизайн и точнейшие технологии знак выдающегося качества Damixa. Коллекция идеально подойдет тем кто неравнодушен к эстетике прошлого но всегда смотрит в будущее поскольку ее дизайн сохранит свою актуальность на десятилетия вперед. Представлены в цветах: Nickel Graphite и Black. Сантехника как произведение искусства: утонченный излив оригинальные ручки крестообразной формы и тщательно сбалансированные пропорции. Глубина цвета: оттенок Graphite смотрится стильно и отлично сочетается с другими предметами интерьера. Уникальное покрытие: окрашивание смесителя выполнено по технологии Neo Matt - матовая поверхность с легким металлическим отблеском. Идеальное управление: керамические кран-буксы гарантируют ультраплавный ход ручек и оптимальную регулировку потока и температуры воды. Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa аэратор EcoSave насыщает струю воды воздухом что позволяет сократить расход воды практически в два раза.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 271000000 - по цене 15290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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