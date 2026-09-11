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Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8095000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8095000 хром

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Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8095000 хром - фото 1
Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8095000 хром - фото 2
Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8095000 хром - фото 3
Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8095000 хром - фото 4
Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8095000 хром - фото 5
Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8095000 хром - фото 6
Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8095000 хром - фото 7
Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8095000 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
17
Длина излива
35
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8095000 хром - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8095000 хром - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8095000 хром - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8095000 хром - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8095000 хром - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8095000 хром - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8095000 хром - фото 7
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8095000 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
29 590 руб.  31 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541788
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Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
17
Страна бренда
Германия
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
17
Длина излива
35
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х17х14
Вес, кг.
3.5

Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8095000 хром

Смеситель для ванны с душем с длинным изливом AM PM Like F8095000, кран для ванной, универсальный поворотный излив 320 мм, лейка 120 мм, 3 режима, латунь, Впервые модный дизайнерский смеситель с длинным изливом для ванны в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Дизайн, в котором учтены все детали: смеситель для ванны с длинным изливом и душем благодаря уникальной форме ручки капли воды скатываются, предотвращая образование налета, а не высыхают на поверхности.Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для AM PM керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки кран для ванной с душем с длинным изливом еще более прост в управлении температурой воды



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8095000 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
17
Страна бренда
Германия
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
17
Длина излива
35
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны с душем с длинным изливом AM PM Like F8095000, кран для ванной, универсальный поворотный излив 320 мм, лейка 120 мм, 3 режима, латунь, Впервые модный дизайнерский смеситель с длинным изливом для ванны в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Дизайн, в котором учтены все детали: смеситель для ванны с длинным изливом и душем благодаря уникальной форме ручки капли воды скатываются, предотвращая образование налета, а не высыхают на поверхности.Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для AM PM керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки кран для ванной с душем с длинным изливом еще более прост в управлении температурой воды


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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