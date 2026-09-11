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Смеситель настенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM Inspire 2.0 F50A85700 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель настенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM Inspire 2.0 F50A85700 хром

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Смеситель настенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM Inspire 2.0 F50A85700 хром - фото 1
Смеситель настенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM Inspire 2.0 F50A85700 хром - фото 2
Смеситель настенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM Inspire 2.0 F50A85700 хром - фото 3
Смеситель настенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM Inspire 2.0 F50A85700 хром - фото 4
Смеситель настенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM Inspire 2.0 F50A85700 хром - фото 5
Смеситель настенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM Inspire 2.0 F50A85700 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
вентильное
Монтаж
скрытый
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель настенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM Inspire 2.0 F50A85700 хром - фото 1
  • Смеситель настенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM Inspire 2.0 F50A85700 хром - фото 2
  • Смеситель настенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM Inspire 2.0 F50A85700 хром - фото 3
  • Смеситель настенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM Inspire 2.0 F50A85700 хром - фото 4
  • Смеситель настенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM Inspire 2.0 F50A85700 хром - фото 5
  • Смеситель настенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM Inspire 2.0 F50A85700 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541783
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Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
вентильное
Монтаж
скрытый
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Особенности
глянцевое покрытие
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
18х18х11
Вес, кг.
2.3

Описание товара Смеситель настенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM Inspire 2.0 F50A85700 хром

Внутренняя часть в комплект не входит, и ее необходимо приобрести отдельно!. Лейки и шланга в комплектации смесителя нет. Их необходимо подбирать и приобретать отдельно. Интуитивное управление: эргономичная форма и расположение рукояток обеспечивают максимальный комфорт при регулировке, стабильно комфортная температура воды без перепадов. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Продуманная конструкция: сопряжение рукояток и декоративных частей максимально защищает внутренние полости от попадания воды и загрязнений, а дренажные каналы обеспечат вывод конденсата из стены наружу. Бесшумная работа: многоступенчатая система шумоподавления в комбинации с MultiDock снижают уровень шума до минимального уровня. Прост в эксплуатации: специально сконструированные быстросъёмные модули позволяют очистить фильтры без лишних сложностей. Забота о безопасности: изготовлены из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Включение потока воды нажатием на кнопку / термостат позволяет поддерживать заданную температуру воды. Внутренняя часть приобретается отдельно. Подводка 1/2. Оснащен ограничителем температуры для предотвращения ожогов. Защита от обратного потока обеспечивается встроенным клапаном, предотвращающим сток воды обратно в трубопровод.



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Отзывы о товаре Смеситель настенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM Inspire 2.0 F50A85700 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
вентильное
Монтаж
скрытый
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Особенности
глянцевое покрытие
Страна производитель
Германия
Описание
Внутренняя часть в комплект не входит, и ее необходимо приобрести отдельно!. Лейки и шланга в комплектации смесителя нет. Их необходимо подбирать и приобретать отдельно. Интуитивное управление: эргономичная форма и расположение рукояток обеспечивают максимальный комфорт при регулировке, стабильно комфортная температура воды без перепадов. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Продуманная конструкция: сопряжение рукояток и декоративных частей максимально защищает внутренние полости от попадания воды и загрязнений, а дренажные каналы обеспечат вывод конденсата из стены наружу. Бесшумная работа: многоступенчатая система шумоподавления в комбинации с MultiDock снижают уровень шума до минимального уровня. Прост в эксплуатации: специально сконструированные быстросъёмные модули позволяют очистить фильтры без лишних сложностей. Забота о безопасности: изготовлены из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Включение потока воды нажатием на кнопку / термостат позволяет поддерживать заданную температуру воды. Внутренняя часть приобретается отдельно. Подводка 1/2. Оснащен ограничителем температуры для предотвращения ожогов. Защита от обратного потока обеспечивается встроенным клапаном, предотвращающим сток воды обратно в трубопровод.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
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