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Сиденье для подвесного унитаза микролифт AM.PM Awe C117853WH белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сиденье для подвесного унитаза микролифт AM.PM Awe C117853WH белый

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Сиденье для подвесного унитаза AM.PM Awe C117853WH микролифт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сиденье для унитаза
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 690 руб. 
Начислим 642 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541773
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сиденье для подвесного унитаза микролифт AM.PM Awe C117853WH белый
10 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Сиденье для унитаза
Размеры в упаковке, см
44х37х4
Вес, кг.
2.6

Описание товара Сиденье для подвесного унитаза микролифт AM.PM Awe C117853WH белый

Материал сиденья - дюропласт, устойчивый к появлению царапин, в сочетании с креплениями из нержавеющей стали гарантируют долговечность сиденья. Механизм плавного опускания, рассчитанный на 100 000 закрываний, дарит дополнительный комфорт в использовании. Механизм быстрого снятия сиденья обеспечивает легкость в уходе за сиденьем и керамикой.

Отзывы о товаре Сиденье для подвесного унитаза микролифт AM.PM Awe C117853WH белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Сиденье для унитаза
Описание
Материал сиденья - дюропласт, устойчивый к появлению царапин, в сочетании с креплениями из нержавеющей стали гарантируют долговечность сиденья. Механизм плавного опускания, рассчитанный на 100 000 закрываний, дарит дополнительный комфорт в использовании. Механизм быстрого снятия сиденья обеспечивает легкость в уходе за сиденьем и керамикой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сиденье для подвесного унитаза микролифт AM.PM Awe C117853WH белый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10690 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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