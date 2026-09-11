Сиденье для подвесного унитаза микролифт AM.PM Awe C117853WH белый
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Характеристики
Тип товара
Сиденье для унитаза
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 690 руб.
В наличии
Код товара: 541773
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 690 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
44х37х4
Вес, кг.
2.6
Описание товара Сиденье для подвесного унитаза микролифт AM.PM Awe C117853WH белый
Материал сиденья - дюропласт, устойчивый к появлению царапин, в сочетании с креплениями из нержавеющей стали гарантируют долговечность сиденья. Механизм плавного опускания, рассчитанный на 100 000 закрываний, дарит дополнительный комфорт в использовании. Механизм быстрого снятия сиденья обеспечивает легкость в уходе за сиденьем и керамикой.
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Материал сиденья - дюропласт, устойчивый к появлению царапин, в сочетании с креплениями из нержавеющей стали гарантируют долговечность сиденья. Механизм плавного опускания, рассчитанный на 100 000 закрываний, дарит дополнительный комфорт в использовании. Механизм быстрого снятия сиденья обеспечивает легкость в уходе за сиденьем и керамикой.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Сиденье для подвесного унитаза микролифт AM.PM Awe C117853WH белый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10690 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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