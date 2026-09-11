Поддон душевой 90x90 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-090W белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Материал
акрил
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 590 руб.
В наличии
Код товара: 541742
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
17 590 руб.
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Коллекция X-Joy Twin Slide
Коллекция X-Joy Twin Slide
-
В наличииЦена 21 290 руб.5323 руб. в СплитПоддон душевой 80x80 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-080W белый
-
В наличииЦена 17 590 руб.4398 руб. в СплитПоддон душевой 90x90 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-090W белый
Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые поддоны
Размер поддона
90x90 см
Форма
четверть круга
Цвет
белый
Материал
акрил
Бортик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х90х15
Вес, кг.
15
Описание товара Поддон душевой 90x90 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-090W белый
Акриловый поддон обладает химической инертностью к большинству чистящих средств и дарит безупречный белый цвет и приятные тактильные ощущения.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Душевые поддоны
Размер поддона
90x90 см
Форма
четверть круга
Цвет
белый
Материал
акрил
Бортик
Да
Страна производитель
Китай
Акриловый поддон обладает химической инертностью к большинству чистящих средств и дарит безупречный белый цвет и приятные тактильные ощущения.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Поддон душевой 90x90 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-090W белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 17590 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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