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Поддон душевой 90x90 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-090W белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Поддон душевой 90x90 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-090W белый

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Поддон душевой 90x90 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-090W белый - фото 1
Поддон душевой 90x90 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-090W белый - фото 2
Поддон душевой 90x90 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-090W белый - фото 3
Поддон душевой 90x90 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-090W белый - фото 4
Поддон душевой 90x90 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-090W белый - фото 5
Поддон душевой 90x90 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-090W белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Материал
акрил
  • Поддон душевой 90x90 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-090W белый - фото 1
  • Поддон душевой 90x90 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-090W белый - фото 2
  • Поддон душевой 90x90 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-090W белый - фото 3
  • Поддон душевой 90x90 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-090W белый - фото 4
  • Поддон душевой 90x90 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-090W белый - фото 5
  • Поддон душевой 90x90 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-090W белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 590 руб. 
Начислим 1056 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541742
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Поддон душевой 90x90 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-090W белый
17 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy Twin Slide
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy Twin Slide

Коллекция X-Joy Twin Slide


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Размер поддона
90x90 см
Форма
четверть круга
Цвет
белый
Материал
акрил
Бортик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х90х15
Вес, кг.
15

Описание товара Поддон душевой 90x90 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-090W белый

Акриловый поддон обладает химической инертностью к большинству чистящих средств и дарит безупречный белый цвет и приятные тактильные ощущения.

Отзывы о товаре Поддон душевой 90x90 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-090W белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Размер поддона
90x90 см
Форма
четверть круга
Цвет
белый
Материал
акрил
Бортик
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Акриловый поддон обладает химической инертностью к большинству чистящих средств и дарит безупречный белый цвет и приятные тактильные ощущения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Поддон душевой 90x90 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-090W белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 17590 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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