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Поддон душевой 80x80 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-080W белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Поддон душевой 80x80 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-080W белый

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Поддон душевой 80x80 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-080W белый - фото 1
Поддон душевой 80x80 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-080W белый - фото 2
Поддон душевой 80x80 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-080W белый - фото 3
Поддон душевой 80x80 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-080W белый - фото 4
Поддон душевой 80x80 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-080W белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Материал
акрил
  • Поддон душевой 80x80 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-080W белый - фото 1
  • Поддон душевой 80x80 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-080W белый - фото 2
  • Поддон душевой 80x80 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-080W белый - фото 3
  • Поддон душевой 80x80 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-080W белый - фото 4
  • Поддон душевой 80x80 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-080W белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 290 руб. 
Начислим 1278 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541741
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Поддон душевой 80x80 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-080W белый
21 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy Twin Slide
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy Twin Slide

Коллекция X-Joy Twin Slide


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Глубина чаши
5.5
Размер поддона
80х80 см
Форма
четверть круга
Цвет
белый
Материал
акрил
Сифон в комплекте
да
Бортик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х80х15
Вес, кг.
13

Описание товара Поддон душевой 80x80 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-080W белый

Акриловый поддон идеально гладкая поверхность и белоснежный цвет. Съемный экран. Монтаж осуществляется на каркасе (входит в комплект) сливное устройство. Поддон совместим с душевыми ограждениями - артикулы W88G-205-080BT64 W88G-205-080MT64. Приобретаются отдельно.

Отзывы о товаре Поддон душевой 80x80 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-080W белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Глубина чаши
5.5
Размер поддона
80х80 см
Форма
четверть круга
Цвет
белый
Материал
акрил
Сифон в комплекте
да
Бортик
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Акриловый поддон идеально гладкая поверхность и белоснежный цвет. Съемный экран. Монтаж осуществляется на каркасе (входит в комплект) сливное устройство. Поддон совместим с душевыми ограждениями - артикулы W88G-205-080BT64 W88G-205-080MT64. Приобретаются отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Поддон душевой 80x80 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-080W белый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 21290 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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