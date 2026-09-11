Поддон для душ. ограждения 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 590 руб.
В наличии
Код товара: 541737
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
23 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые поддоны
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х90х15
Вес, кг.
13
Описание товара Поддон для душ. ограждения 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W белый
Акриловый поддон обладает химической инертностью к большинству чистящих средств и дарит безупречный белый цвет и приятные тактильные ощущения.
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Акриловый поддон обладает химической инертностью к большинству чистящих средств и дарит безупречный белый цвет и приятные тактильные ощущения.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Поддон для душ. ограждения 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W белый - стоимость товара 23590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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