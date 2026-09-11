Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro L I012704.9051 хром
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Коллекция Pro L
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В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитКлавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049001 белый
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В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитКлавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049051 хром
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В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитКлавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049038 черный
Характеристики
Описание товара Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro L I012704.9051 хром
Максимально полная комплектация - все необходимые крепления, патрубки, звукоизолирующая прокладка в комплекте.Вертикальные ребра жесткости в конструкции рамы – дополнительная опора в месте давления керамики на стену.Благодаря им инсталляция более универсальная и подходит для унитазов любых размеров, включая унитазы с небольшой контактной поверхностью. Нет необходимости докупать дополнительные аксессуары для монтажа таких унитазов. Благодаря цельному стальному профилю 40*40 мм толщиной 2 мм инсталляция выдерживает нагрузку до 400 кг.Цельный бесшовный бачок из полиэтилена с защитой от конденсации.Комфортное использование благодаря заливному клапану с низким уровнем шума - менее 20 Дб.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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