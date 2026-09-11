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Зеркальный шкаф правый с подсветкой 65см AM.PM Like M80MPR0651WG белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зеркальный шкаф правый с подсветкой 65см AM.PM Like M80MPR0651WG белый

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Зеркальный шкаф правый с подсветкой 65см AM.PM Like M80MPR0651WG белый - фото 1
Зеркальный шкаф правый с подсветкой 65см AM.PM Like M80MPR0651WG белый - фото 2
Зеркальный шкаф правый с подсветкой 65см AM.PM Like M80MPR0651WG белый - фото 3
Зеркальный шкаф правый с подсветкой 65см AM.PM Like M80MPR0651WG белый - фото 4
Зеркальный шкаф правый с подсветкой 65см AM.PM Like M80MPR0651WG белый - фото 5
Зеркальный шкаф правый с подсветкой 65см AM.PM Like M80MPR0651WG белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Зеркальный шкаф правый с подсветкой 65см AM.PM Like M80MPR0651WG белый - фото 1
  • Зеркальный шкаф правый с подсветкой 65см AM.PM Like M80MPR0651WG белый - фото 2
  • Зеркальный шкаф правый с подсветкой 65см AM.PM Like M80MPR0651WG белый - фото 3
  • Зеркальный шкаф правый с подсветкой 65см AM.PM Like M80MPR0651WG белый - фото 4
  • Зеркальный шкаф правый с подсветкой 65см AM.PM Like M80MPR0651WG белый - фото 5
  • Зеркальный шкаф правый с подсветкой 65см AM.PM Like M80MPR0651WG белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
21 290 руб.  22 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541689
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Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
зеркальное полотно
Зеркало с полочкой
да
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
3 полки
Ориентация
правая
Основной материал
ЛДСП
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
да
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х65х15
Вес, кг.
14

Описание товара Зеркальный шкаф правый с подсветкой 65см AM.PM Like M80MPR0651WG белый

Впервые ультрамодная дизайнерская мебель в стиле Dynamic Organic стала представлена в доступном сегменте. Утонченность в деталях: удобные интегрированные в фасад ручки идеально повторяют изгиб выступа раковины. Интегрированная направленная светодиодная подсветка обеспечивает комфортное рассеянное освещение. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).

Отзывы о товаре Зеркальный шкаф правый с подсветкой 65см AM.PM Like M80MPR0651WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
зеркальное полотно
Зеркало с полочкой
да
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
3 полки
Ориентация
правая
Основной материал
ЛДСП
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
да
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Развернуть
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Страна производитель
Китай
Описание
Впервые ультрамодная дизайнерская мебель в стиле Dynamic Organic стала представлена в доступном сегменте. Утонченность в деталях: удобные интегрированные в фасад ручки идеально повторяют изгиб выступа раковины. Интегрированная направленная светодиодная подсветка обеспечивает комфортное рассеянное освещение. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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