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Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цве купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цве

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Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цвет: белый, глянец - фото 1
Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цвет: белый, глянец - фото 2
Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цвет: белый, глянец - фото 3
Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цвет: белый, глянец - фото 4
Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цвет: белый, глянец - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цвет: белый, глянец - фото 1
  • Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цвет: белый, глянец - фото 2
  • Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цвет: белый, глянец - фото 3
  • Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цвет: белый, глянец - фото 4
  • Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цвет: белый, глянец - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 790 руб. 
Начислим 1548 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541682
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цве
25 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
да
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
4 полки
Ориентация
правая, левая
Основной материал
ЛДСП
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
да
Покрытие боковин
ламинация
Покрытие фасада
эмаль глянцевая
Система хранения
полки
Страна производства
Дания
Цвет изделия
белый глянец
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х75х19
Вес, кг.
12

Описание товара Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цве

Большой и функциональный шкаф с зеркалом и подсветкой завершит композицию ванной комнаты. Боковины шкафа изготовлены из ЛДСП с уникальной технологией покраски. Экологически чистые итальянские краски – высокий глянец, яркий и насыщенный белый цвет, не подверженный воздействию влаги и ультрафиолета. Размер шкафчика 750 х 180 мм, глубина 190 мм. Внутри шкафчика установлены две полки для удобного хранения уходовых средств. Размер зеркала 750 х 470 мм. Над зеркалом установлена подсветка для удобного нанесения макияжа.

Отзывы о товаре Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цве




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
да
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
4 полки
Ориентация
правая, левая
Основной материал
ЛДСП
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
да
Покрытие боковин
ламинация
Развернуть
Покрытие фасада
эмаль глянцевая
Система хранения
полки
Страна производства
Дания
Цвет изделия
белый глянец
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Большой и функциональный шкаф с зеркалом и подсветкой завершит композицию ванной комнаты. Боковины шкафа изготовлены из ЛДСП с уникальной технологией покраски. Экологически чистые итальянские краски – высокий глянец, яркий и насыщенный белый цвет, не подверженный воздействию влаги и ультрафиолета. Размер шкафчика 750 х 180 мм, глубина 190 мм. Внутри шкафчика установлены две полки для удобного хранения уходовых средств. Размер зеркала 750 х 470 мм. Над зеркалом установлена подсветка для удобного нанесения макияжа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цве - купить по цене 25790 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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