Зеркало, зеркальный шкаф, правый, 80 см AM.PM Sensation M30MCR0801TF, с подсветкой, цвет: табачный д
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%441 890 руб. 474 390 руб.
В наличии
Код товара: 541680
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
441 890 руб. -7%
474 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
зеркальное полотно
Зеркало с полочкой
да
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
3 полки
Ориентация
правая
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
да
Покрытие боковин
текстурированный шпон
Покрытие фасада
текстурированный шпон
Система хранения
полки
Цвет изделия
табачный дуб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х70х15
Вес, кг.
27.8
Описание товара Зеркало, зеркальный шкаф, правый, 80 см AM.PM Sensation M30MCR0801TF, с подсветкой, цвет: табачный д
Коллекция шедевров: характерная форма в стиле dynamic organic тщательно проработана и доведена до совершенства в каждом продукте. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада: ультрамодное и технологически сложное решение, которое могут воплотить единицы фабрик. Инновационная LED-подсветка с сенсорным управлением светом с возможностью переключения с теплого на холодный. Самое мягкое открытие и закрытие в классе: петли мягкого закрывания Soft-Close.
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Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
зеркальное полотно
Зеркало с полочкой
да
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
3 полки
Ориентация
правая
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
да
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Покрытие боковин
текстурированный шпон
Покрытие фасада
текстурированный шпон
Система хранения
полки
Цвет изделия
табачный дуб
Страна производитель
Китай
Коллекция шедевров: характерная форма в стиле dynamic organic тщательно проработана и доведена до совершенства в каждом продукте. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада: ультрамодное и технологически сложное решение, которое могут воплотить единицы фабрик. Инновационная LED-подсветка с сенсорным управлением светом с возможностью переключения с теплого на холодный. Самое мягкое открытие и закрытие в классе: петли мягкого закрывания Soft-Close.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Зеркало, зеркальный шкаф, правый, 80 см AM.PM Sensation M30MCR0801TF, с подсветкой, цвет: табачный д - по цене 441890 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зеркало, зеркальный шкаф, правый, 80 см AM.PM Sensation M30MCR0801TF, с подсветкой, цвет: табачный д