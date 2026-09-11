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Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801WG, с подсветкой, цвет:белый, гляне купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801WG, с подсветкой, цвет:белый, гляне

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Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801WG, с подсветкой, цвет:белый, глянец, шт - фото 1
Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801WG, с подсветкой, цвет:белый, глянец, шт - фото 2
Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801WG, с подсветкой, цвет:белый, глянец, шт - фото 3
Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801WG, с подсветкой, цвет:белый, глянец, шт - фото 4
Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801WG, с подсветкой, цвет:белый, глянец, шт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801WG, с подсветкой, цвет:белый, глянец, шт - фото 1
  • Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801WG, с подсветкой, цвет:белый, глянец, шт - фото 2
  • Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801WG, с подсветкой, цвет:белый, глянец, шт - фото 3
  • Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801WG, с подсветкой, цвет:белый, глянец, шт - фото 4
  • Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801WG, с подсветкой, цвет:белый, глянец, шт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
411 690 руб.  441 990 руб. 
Начислим 24702 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541677
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801WG, с подсветкой, цвет:белый, гляне
411 690 руб. -7%
441 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
шкаф, упаковка
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
левая
Основной материал
МДФ
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый лак
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х70х15
Вес, кг.
27.8

Описание товара Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801WG, с подсветкой, цвет:белый, гляне

Модульная мебель отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи.

Отзывы о товаре Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801WG, с подсветкой, цвет:белый, гляне




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
шкаф, упаковка
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
левая
Основной материал
МДФ
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый лак
Страна производитель
Китай
Описание
Модульная мебель отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801WG, с подсветкой, цвет:белый, гляне – стоимость товара 411690 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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