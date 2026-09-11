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Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801NF, с подсветкой, цвет: орех, текст купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801NF, с подсветкой, цвет: орех, текст

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Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801NF, с подсветкой, цвет: орех, текстурированная - фото 1
Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801NF, с подсветкой, цвет: орех, текстурированная - фото 2
Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801NF, с подсветкой, цвет: орех, текстурированная - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801NF, с подсветкой, цвет: орех, текстурированная - фото 1
  • Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801NF, с подсветкой, цвет: орех, текстурированная - фото 2
  • Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801NF, с подсветкой, цвет: орех, текстурированная - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
441 890 руб.  474 390 руб. 
Начислим 26514 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541675
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801NF, с подсветкой, цвет: орех, текст
441 890 руб. -7%
474 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
зеркальное полотно
Зеркало с полочкой
да
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
3 полки
Ориентация
правая
Основной материал
ЛДСП
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
да
Покрытие боковин
текстурированный шпон
Покрытие фасада
текстурированный шпон
Система хранения
полки
Цвет изделия
орех
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х70х15
Вес, кг.
27.8

Описание товара Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801NF, с подсветкой, цвет: орех, текст

Коллекция шедевров: характерная форма в стиле dynamic organic тщательно проработана и доведена до совершенства в каждом продукте. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада: ультрамодное и технологически сложное решение, которое могут воплотить единицы фабрик. Инновационная LED-подсветка с сенсорным управлением светом с возможностью переключения с теплого на холодный. Самое мягкое открытие и закрытие в классе: петли мягкого закрывания Soft-Close.

Отзывы о товаре Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801NF, с подсветкой, цвет: орех, текст




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
зеркальное полотно
Зеркало с полочкой
да
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
3 полки
Ориентация
правая
Основной материал
ЛДСП
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
да
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Покрытие боковин
текстурированный шпон
Покрытие фасада
текстурированный шпон
Система хранения
полки
Цвет изделия
орех
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция шедевров: характерная форма в стиле dynamic organic тщательно проработана и доведена до совершенства в каждом продукте. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада: ультрамодное и технологически сложное решение, которое могут воплотить единицы фабрик. Инновационная LED-подсветка с сенсорным управлением светом с возможностью переключения с теплого на холодный. Самое мягкое открытие и закрытие в классе: петли мягкого закрывания Soft-Close.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало, зеркальный шкаф, левый, 80 см AM.PM Sensation M30MCL0801NF, с подсветкой, цвет: орех, текст - стоимость товара 441890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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