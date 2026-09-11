Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%473 890 руб. 508 770 руб.
В наличии
Код товара: 541674
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
473 890 руб. -7%
508 770 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Высота, см
70
Глубина, см
15
Комплект
зеркальный шкаф, упаковка
Комплектация
зеркало-шкаф, вкладная полка, комплект подсветки, комплект доводчиков, инструкция, упаковка
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
2 полки
Ориентация
универсальная
Основной материал
мдф, зеркальное полотно
Подсветка в комплекте
да
Габариты (ВxГxШ), мм
700x1000x150
Система хранения
полки, дверцы
Страна производства
Германия
Цвет изделия
коричневый
Длина, см
15
Размеры в упаковке, м
1х0.7х0.15
Вес, кг.
32.8
Описание товара Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек
Зеркальный шкаф 100 см, материал МДФ и зеркальное полотно, покрытие эмаль. С подсветкой LED 16 W (два типа подсветки - теплый и холодный), с функцией настройки яркости, розетка, сенсорный выключатель в комплекте, доводчиками, двумя полками.
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Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Высота, см
70
Глубина, см
15
Комплект
зеркальный шкаф, упаковка
Комплектация
зеркало-шкаф, вкладная полка, комплект подсветки, комплект доводчиков, инструкция, упаковка
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
2 полки
Ориентация
универсальная
Основной материал
мдф, зеркальное полотно
Подсветка в комплекте
да
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Габариты (ВxГxШ), мм
700x1000x150
Система хранения
полки, дверцы
Страна производства
Германия
Цвет изделия
коричневый
Длина, см
15
Зеркальный шкаф 100 см, материал МДФ и зеркальное полотно, покрытие эмаль. С подсветкой LED 16 W (два типа подсветки - теплый и холодный), с функцией настройки яркости, розетка, сенсорный выключатель в комплекте, доводчиками, двумя полками.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек - этот товар вы можете купить по цене 473890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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