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Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек

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Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек - фото 1
Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек - фото 2
Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек - фото 3
Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек - фото 4
Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек - фото 5
Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек - фото 6
Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек - фото 7
Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек - фото 8
Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек - фото 9
Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек - фото 1
  • Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек - фото 2
  • Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек - фото 3
  • Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек - фото 4
  • Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек - фото 5
  • Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек - фото 6
  • Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек - фото 7
  • Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек - фото 8
  • Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек - фото 9
  • Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
473 890 руб.  508 770 руб. 
Начислим 28434 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541674
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек
473 890 руб. -7%
508 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Высота, см
70
Глубина, см
15
Комплект
зеркальный шкаф, упаковка
Комплектация
зеркало-шкаф, вкладная полка, комплект подсветки, комплект доводчиков, инструкция, упаковка
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
2 полки
Ориентация
универсальная
Основной материал
мдф, зеркальное полотно
Подсветка в комплекте
да
Габариты (ВxГxШ), мм
700x1000x150
Система хранения
полки, дверцы
Страна производства
Германия
Цвет изделия
коричневый
Длина, см
15
Размеры в упаковке, м
1х0.7х0.15
Вес, кг.
32.8

Описание товара Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек

Зеркальный шкаф 100 см, материал МДФ и зеркальное полотно, покрытие эмаль. С подсветкой LED 16 W (два типа подсветки - теплый и холодный), с функцией настройки яркости, розетка, сенсорный выключатель в комплекте, доводчиками, двумя полками.

Отзывы о товаре Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Высота, см
70
Глубина, см
15
Комплект
зеркальный шкаф, упаковка
Комплектация
зеркало-шкаф, вкладная полка, комплект подсветки, комплект доводчиков, инструкция, упаковка
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
2 полки
Ориентация
универсальная
Основной материал
мдф, зеркальное полотно
Подсветка в комплекте
да
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Габариты (ВxГxШ), мм
700x1000x150
Система хранения
полки, дверцы
Страна производства
Германия
Цвет изделия
коричневый
Длина, см
15
Описание
Зеркальный шкаф 100 см, материал МДФ и зеркальное полотно, покрытие эмаль. С подсветкой LED 16 W (два типа подсветки - теплый и холодный), с функцией настройки яркости, розетка, сенсорный выключатель в комплекте, доводчиками, двумя полками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек - этот товар вы можете купить по цене 473890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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