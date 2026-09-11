Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстуриров
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%473 890 руб. 508 770 руб.
В наличии
Код товара: 541673
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
473 890 руб. -7%
508 770 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
70
Глубина, см
15
Длина, м
100
Подсветка в комплекте
да
Габариты (ВxГxШ), мм
700x150x1000
Габаритные размеры), см
70x15x100
Цвет изделия
орех
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.7х0.15
Вес, кг.
32.8
Описание товара Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстуриров
шкафчик с зеркалом и подсветкой, цвет орех, текстурированная, бельевая корзина.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Высота, см
70
Глубина, см
15
Длина, м
100
Подсветка в комплекте
да
Габариты (ВxГxШ), мм
700x150x1000
Габаритные размеры), см
70x15x100
Цвет изделия
орех
Страна производитель
Китай
шкафчик с зеркалом и подсветкой, цвет орех, текстурированная, бельевая корзина.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстуриров - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 473890 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстуриров