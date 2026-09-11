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Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001GG , с подсветкой, цвет: мятный, глянцева купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001GG , с подсветкой, цвет: мятный, глянцева

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Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001GG , с подсветкой, цвет: мятный, глянцевая, шт - фото 1
Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001GG , с подсветкой, цвет: мятный, глянцевая, шт - фото 2
Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001GG , с подсветкой, цвет: мятный, глянцевая, шт - фото 3
Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001GG , с подсветкой, цвет: мятный, глянцевая, шт - фото 4
Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001GG , с подсветкой, цвет: мятный, глянцевая, шт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001GG , с подсветкой, цвет: мятный, глянцевая, шт - фото 1
  • Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001GG , с подсветкой, цвет: мятный, глянцевая, шт - фото 2
  • Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001GG , с подсветкой, цвет: мятный, глянцевая, шт - фото 3
  • Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001GG , с подсветкой, цвет: мятный, глянцевая, шт - фото 4
  • Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001GG , с подсветкой, цвет: мятный, глянцевая, шт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
282 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541672
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
зеркальное полотно
Зеркало с полочкой
да
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
3 полки
Ориентация
универсальная
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
да
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Цвет изделия
мятный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.7х0.15
Вес, кг.
32.8

Описание товара Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001GG , с подсветкой, цвет: мятный, глянцева

Коллекция шедевров: характерная форма в стиле dynamic organic тщательно проработана и доведена до совершенства в каждом продукте. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада: ультрамодное и технологически сложное решение, которое могут воплотить единицы фабрик. Инновационная LED-подсветка с сенсорным управлением светом с возможностью переключения с теплого на холодный. Двойная функциональность: двойные зеркальные дверцы.

Отзывы о товаре Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001GG , с подсветкой, цвет: мятный, глянцева




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
зеркальное полотно
Зеркало с полочкой
да
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
3 полки
Ориентация
универсальная
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
да
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Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Цвет изделия
мятный
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция шедевров: характерная форма в стиле dynamic organic тщательно проработана и доведена до совершенства в каждом продукте. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада: ультрамодное и технологически сложное решение, которое могут воплотить единицы фабрик. Инновационная LED-подсветка с сенсорным управлением светом с возможностью переключения с теплого на холодный. Двойная функциональность: двойные зеркальные дверцы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001GG , с подсветкой, цвет: мятный, глянцева - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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