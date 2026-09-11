Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM Spirit 2.0 M71AMOX1001SA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541667
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Материал боковин
алюминий
Наличие ручки
нет
Подсветка в комплекте
да
Страна производства
Германия
Цвет изделия
серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.6х0.04
Вес, кг.
33
Описание товара Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM Spirit 2.0 M71AMOX1001SA
Выверенный геометрический дизайн: идеально ровные поверхности в сочетании с четкими гранями. Ровное рассеянное свечение LED-подсветки идеально для нанесения макияжа. Инфракрасный сенсорный выключатель позволяет регулировать яркость жестом руки без прикосновения к самой поверхности зеркала. Функция антизапотевания создаёт все условия для использования зеркала сразу после принятия душа. На зеркало нанесена противоосколочная защитная плёнка, что делает ванную комнату безопасной для детей.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Материал боковин
алюминий
Наличие ручки
нет
Подсветка в комплекте
да
Страна производства
Германия
Цвет изделия
серебристый
Страна производитель
Китай
Выверенный геометрический дизайн: идеально ровные поверхности в сочетании с четкими гранями. Ровное рассеянное свечение LED-подсветки идеально для нанесения макияжа. Инфракрасный сенсорный выключатель позволяет регулировать яркость жестом руки без прикосновения к самой поверхности зеркала. Функция антизапотевания создаёт все условия для использования зеркала сразу после принятия душа. На зеркало нанесена противоосколочная защитная плёнка, что делает ванную комнату безопасной для детей.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM Spirit 2.0 M71AMOX1001SA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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