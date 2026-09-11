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Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like Round W83G-333-095CG, стекло тонированное, проф хром гля купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like Round W83G-333-095CG, стекло тонированное, проф хром гля

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Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like Round W83G-333-095CG, стекло тонированное, проф хром гля - фото 1
Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like Round W83G-333-095CG, стекло тонированное, проф хром гля - фото 2
Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like Round W83G-333-095CG, стекло тонированное, проф хром гля - фото 3
Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like Round W83G-333-095CG, стекло тонированное, проф хром гля - фото 4
Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like Round W83G-333-095CG, стекло тонированное, проф хром гля - фото 5
Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like Round W83G-333-095CG, стекло тонированное, проф хром гля - фото 6
Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like Round W83G-333-095CG, стекло тонированное, проф хром гля - фото 7
Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like Round W83G-333-095CG, стекло тонированное, проф хром гля - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые ограждения
  • Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like Round W83G-333-095CG, стекло тонированное, проф хром гля - фото 1
  • Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like Round W83G-333-095CG, стекло тонированное, проф хром гля - фото 2
  • Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like Round W83G-333-095CG, стекло тонированное, проф хром гля - фото 3
  • Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like Round W83G-333-095CG, стекло тонированное, проф хром гля - фото 4
  • Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like Round W83G-333-095CG, стекло тонированное, проф хром гля - фото 5
  • Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like Round W83G-333-095CG, стекло тонированное, проф хром гля - фото 6
  • Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like Round W83G-333-095CG, стекло тонированное, проф хром гля - фото 7
  • Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like Round W83G-333-095CG, стекло тонированное, проф хром гля - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541646
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые ограждения
Размеры в упаковке, м
1.9х0.95х0.95
Вес, кг.
42

Описание товара Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like Round W83G-333-095CG, стекло тонированное, проф хром гля

Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like Round W83G-333-095CG, стекло тонированное, проф хром гля

Отзывы о товаре Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like Round W83G-333-095CG, стекло тонированное, проф хром гля




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые ограждения
Описание
Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like Round W83G-333-095CG, стекло тонированное, проф хром гля
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like Round W83G-333-095CG, стекло тонированное, проф хром гля - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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