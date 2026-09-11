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Душевая дверь 100х150 раздвижная AM.PM Like W80S-100PS-150MT хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая дверь 100х150 раздвижная AM.PM Like W80S-100PS-150MT хром

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Душевая дверь 100х150 раздвижная AM.PM Like W80S-100PS-150MT хром - фото 1
Душевая дверь 100х150 раздвижная AM.PM Like W80S-100PS-150MT хром - фото 2
Душевая дверь 100х150 раздвижная AM.PM Like W80S-100PS-150MT хром - фото 3
Душевая дверь 100х150 раздвижная AM.PM Like W80S-100PS-150MT хром - фото 4
Душевая дверь 100х150 раздвижная AM.PM Like W80S-100PS-150MT хром - фото 5
Душевая дверь 100х150 раздвижная AM.PM Like W80S-100PS-150MT хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые ограждения
  • Душевая дверь 100х150 раздвижная AM.PM Like W80S-100PS-150MT хром - фото 1
  • Душевая дверь 100х150 раздвижная AM.PM Like W80S-100PS-150MT хром - фото 2
  • Душевая дверь 100х150 раздвижная AM.PM Like W80S-100PS-150MT хром - фото 3
  • Душевая дверь 100х150 раздвижная AM.PM Like W80S-100PS-150MT хром - фото 4
  • Душевая дверь 100х150 раздвижная AM.PM Like W80S-100PS-150MT хром - фото 5
  • Душевая дверь 100х150 раздвижная AM.PM Like W80S-100PS-150MT хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 590 руб. 
Начислим 2136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541630
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Душевая дверь 100х150 раздвижная AM.PM Like W80S-100PS-150MT хром
35 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые ограждения
Кол-во створок
1
Материал полотна
стекло
Материал профиля
алюминий
Монтаж
на борт ванны
Тип двери
раздвижная
Цвет профиля
матовый хром
Цвет стекла
прозрачное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х1х0.02
Вес, кг.
15

Описание товара Душевая дверь 100х150 раздвижная AM.PM Like W80S-100PS-150MT хром

Впервые в доступном ценовом сегменте - премиальный дизайн Dynamic Organic. Закаленное ударопрочное стекло толщиной 4 мм встроено в алюминиевый влагостойкий профиль, что гарантирует долгую службу продукта. Душевая дверь на 100% защищает от разбрызгивания и предотвращает скопление воды за пределами ванны. Предусмотрена возможность регулировать размер и положение шторы для максимального удобства использования: раздвижная, с поворотом на 180 градусов относительно стены. Изменяемая длина от 600 до 1000 мм. Идеальное хромовое покрытие придает продукту стильный внешний вид, а также защищает от коррозии. Перегородка универсальна и устанавливается на любую из ванн бренда.

Отзывы о товаре Душевая дверь 100х150 раздвижная AM.PM Like W80S-100PS-150MT хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые ограждения
Кол-во створок
1
Материал полотна
стекло
Материал профиля
алюминий
Монтаж
на борт ванны
Тип двери
раздвижная
Цвет профиля
матовый хром
Цвет стекла
прозрачное
Страна производитель
Китай
Описание
Впервые в доступном ценовом сегменте - премиальный дизайн Dynamic Organic. Закаленное ударопрочное стекло толщиной 4 мм встроено в алюминиевый влагостойкий профиль, что гарантирует долгую службу продукта. Душевая дверь на 100% защищает от разбрызгивания и предотвращает скопление воды за пределами ванны. Предусмотрена возможность регулировать размер и положение шторы для максимального удобства использования: раздвижная, с поворотом на 180 градусов относительно стены. Изменяемая длина от 600 до 1000 мм. Идеальное хромовое покрытие придает продукту стильный внешний вид, а также защищает от коррозии. Перегородка универсальна и устанавливается на любую из ванн бренда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая дверь 100х150 раздвижная AM.PM Like W80S-100PS-150MT хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 35590 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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