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Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341500 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341500 хром

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Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341500 хром - фото 1
Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341500 хром - фото 2
Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341500 хром - фото 3
Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341500 хром - фото 4
Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341500 хром - фото 5
Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341500 хром - фото 6
Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341500 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
  • Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341500 хром - фото 1
  • Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341500 хром - фото 2
  • Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341500 хром - фото 3
  • Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341500 хром - фото 4
  • Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341500 хром - фото 5
  • Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341500 хром - фото 6
  • Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341500 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
14 990 руб.  16 200 руб. 
Начислим 900 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541620
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341500 хром
14 990 руб. -7%
16 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
15х11х8
Вес, г.
542

Описание товара Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341500 хром

Аксессуары Inspire V2.0 – еще одна отсылка к Hi-Tech дизайну. Продуманный дизайн и удивительные детали – отделение для хранения в держателе для туалетной бумаги. Максимальная наполненность коллекции аксессуаров для завершенного образа ванной комнаты.

Отзывы о товаре Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341500 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Аксессуары Inspire V2.0 – еще одна отсылка к Hi-Tech дизайну. Продуманный дизайн и удивительные детали – отделение для хранения в держателе для туалетной бумаги. Максимальная наполненность коллекции аксессуаров для завершенного образа ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A341500 хром - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 14990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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