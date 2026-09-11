Дверь душевая 120х195 AM.PM Gem Solo W90G-120-1-195BG, стекло тонированное, профиль черный матовый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые ограждения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541590
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые ограждения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.95х1.2х0.03
Вес, кг.
23
Описание товара Дверь душевая 120х195 AM.PM Gem Solo W90G-120-1-195BG, стекло тонированное, профиль черный матовый
Душевая дверь отличается практичностью и функциональностью. Изделие произведено из ударопрочного закаленного стекла, которое надежно фиксируется в нержавеющий алюминиевый профиль при помощи системы скрытых креплений. Ширина конструкции может быть увеличена путем регулирования каркаса на 20 мм, что решает проблему неровных стен.Безупречную и плавную работу двери обеспечивают двойные металлические ролики на металлоподшипниках. Конструкция максимально герметична и предотвращает попадание воды на пол ванной комнаты.
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Душевая дверь отличается практичностью и функциональностью. Изделие произведено из ударопрочного закаленного стекла, которое надежно фиксируется в нержавеющий алюминиевый профиль при помощи системы скрытых креплений. Ширина конструкции может быть увеличена путем регулирования каркаса на 20 мм, что решает проблему неровных стен.Безупречную и плавную работу двери обеспечивают двойные металлические ролики на металлоподшипниках. Конструкция максимально герметична и предотвращает попадание воды на пол ванной комнаты.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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