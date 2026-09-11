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Дверь душевая 110х195 стекло прозрачное AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MT профиль хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дверь душевая 110х195 стекло прозрачное AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MT профиль хром

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Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MT, стекло прозрачное, профиль матовый хром - фото 1
Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MT, стекло прозрачное, профиль матовый хром - фото 2
Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MT, стекло прозрачное, профиль матовый хром - фото 3
Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MT, стекло прозрачное, профиль матовый хром - фото 4
Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MT, стекло прозрачное, профиль матовый хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые ограждения
  • Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MT, стекло прозрачное, профиль матовый хром - фото 1
  • Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MT, стекло прозрачное, профиль матовый хром - фото 2
  • Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MT, стекло прозрачное, профиль матовый хром - фото 3
  • Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MT, стекло прозрачное, профиль матовый хром - фото 4
  • Дверь душевая 110х195 AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MT, стекло прозрачное, профиль матовый хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 990 руб. 
Начислим 2460 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541587
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дверь душевая 110х195 стекло прозрачное AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MT профиль хром
40 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem Solo
filter_none Товар входит в коллекцию Gem Solo

Коллекция Gem Solo


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые ограждения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.95х1.1х0.03
Вес, кг.
22

Описание товара Дверь душевая 110х195 стекло прозрачное AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MT профиль хром

Душевая дверь отличается практичностью и функциональностью. Изделие произведено из ударопрочного закаленного стекла, которое надежно фиксируется в нержавеющий алюминиевый профиль при помощи системы скрытых креплений. Ширина конструкции может быть увеличена путем регулирования каркаса на 20 мм, что решает проблему неровных стен.Безупречную и плавную работу двери обеспечивают двойные металлические ролики на металлоподшипниках. Конструкция максимально герметична и предотвращает попадание воды на пол ванной комнаты.

Отзывы о товаре Дверь душевая 110х195 стекло прозрачное AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MT профиль хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые ограждения
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая дверь отличается практичностью и функциональностью. Изделие произведено из ударопрочного закаленного стекла, которое надежно фиксируется в нержавеющий алюминиевый профиль при помощи системы скрытых креплений. Ширина конструкции может быть увеличена путем регулирования каркаса на 20 мм, что решает проблему неровных стен.Безупречную и плавную работу двери обеспечивают двойные металлические ролики на металлоподшипниках. Конструкция максимально герметична и предотвращает попадание воды на пол ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дверь душевая 110х195 стекло прозрачное AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195MT профиль хром - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 40990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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